Lis Cuesta pide mejor horario para programa "La pupila asombrada" en la TV cubana

La esposa del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, Lis Cuesta Peraza, abogó en su cuenta de Twitter por ofrecer un mejor horario al programa de la televisión La Pupila Asombrada, que dirige el vocero del régimen Iroel Sánchez.

"Sinceramente no me explico cómo un programa tan instructivo y bello, tan necesario, no se coloca en mejor horario", escribió.

La Pupila... es un espacio que sale al aire todos los jueves a las 10:00 pm por el canal Cubavisión, conducido por la periodista Karen Brito, y que es el resultado de la colaboración de la televisión, el Ministerio de Comunicaciones y el ICAIC.

Durante una hora, muestra fragmentos de películas, documentales o videos musicales, aunque su "plato fuerte" suele ser siempre una entrevista a figuras comprometidas con la dictadura, como el humorista Alejandro García 'Virulo'; el exespía Gerardo Hernández Nordelo, o el general retirado del Ministerio del Interior y fundador de la Seguridad del Estado, Fabián Escalante.

Fue en ese mismo programa donde, en 2020, Fidel Díaz Castro, director de la revista El Caimán Barbudo, presentó una canción de Celia Cruz junto a la Sonora Matancera, y se refirió a la gran artista como una persona manipulada por la ultraderecha de Estados Unidos contra la revolución cubana.

Iroel, un ingeniero devenido bloguero oficialista que el discurso gubernamental presenta como editor, periodista y analista político, también está al frente de otro programa televisivo dirigido a denigrar a todas las voces críticas con el sistema: Con Filo.

El "intelectual" fue uno de los que intentó justificar el manotazo que el ministro de Cultura Alpidio Alonso le dio a un periodista que lo grababa frente al Ministerio de Cultura el 27 de enero de 2021.

"¡Qué indelicado un manotazo, cuánta delicadeza en pedir más bloqueo y una intervención militar, y nada hipócrita callar lo segundo y amplificar lo primero!", afirmó Sánchez en su blog de propaganda política La pupila insomne.