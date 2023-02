Guillermo García Frías, el Comandante del avestruz, cumple 95 años

El todopoderoso comandante Guillermo García Frías celebró este viernes su 95 cumpleaños y toda la “continuidad” corrió a felicitarle y celebrar su patriotismo “martiano y fidelista”, gracias al cual dirige una de los negocios más rentables y opacos del entramado empresarial del régimen totalitario cubano.

“Hoy cumple 95 años el primer campesino incorporado y ascendido en el Ejército Rebelde, el Comandante de la Revolución, Guillermo García Frías, quien sigue al pie del cañón, ahora en defensa de la Flora y fauna de los campos cubanos. ¡Felicidades Comandante!”, escribió en sus redes sociales el gobernante Miguel Díaz-Canel.

Conocido como el "zar cubano del avestruz", el longevo dirigente es uno de los militares retirados con más poder dentro de la cúpula castrense de la dictadura. García Frías, gestiona junto a sus hijos y nietos el Grupo Empresarial Flora y Fauna, un conglomerado de empresas dedicadas a la conservación de áreas protegidas en Cuba.

Además de tener bajo su control extensas áreas del territorio nacional dedicadas a parques naturales, la “empresa estatal” en poder de la familia García Frías maneja negocios relacionados con el turismo rural y de lujo.

“Patriota y fidelísimo. Sabio y sencillo, con una entrega absoluta a Cuba y a la Revolución, artífice de la continuidad. Es de los imprescindibles, porque luchan siempre. Así arriba a su 94 aniversario el Comandante de la Revolución Guillermo García Frías. ¡Felicidades!”, le felicitó este viernes el Partido Comunista de Cuba.

El “artífice de la continuidad” administra 80 áreas protegidas distribuidas en todo el país, ocupando una extensa superficie del territorio nacional que cuenta con valiosos recursos naturales y paisajísticos, los cuales administra su familia de manera arbitraria y opaca, como corresponde a un patriarca de la nomenclatura insular.

En el mundo rural cubano y entre la élite del régimen es ampliamente conocida la afición por las carreras de caballos y las peleas de gallo del también condecorado como Héroe de la República de Cuba. Es un secreto a voces, teniendo en cuenta que ambas actividades son alegales y nadie, salvo un "héroe" como Guillermo, puede dedicarse a ellas.

A pesar de su intensa y extensa actividad empresarial -que incluye servicios de turismo, exportación de carbón, centros de investigación animal-, la empresa del que fuera Ministro de Transporte y Vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros, no tiene página web sino de Facebook. El hombre de confianza de los hermanos Castro Ruz, y su familia son dueños de unas de las tantas empresas opacas en manos de la dictadura.

“Felicitaciones para el Comandante Guillermo García Frías en su 95 cumpleaños. Patriota íntegro, de proverbial modestia y entrega absoluta a Cuba y a la causa revolucionaria, ejemplo para todos los cubanos”, dijo el secretario de organización del Comité Central del PCC, Roberto Morales Ojeda.

Gracias a la pasión de García Frías y el general Raúl Castro por las peleas de gallos, un negocio que controlan en su casi totalidad en la isla, estas peleas no fueron ilegalizadas por la reciente Ley de Bienestar Animal aprobada por el régimen.

"He hecho todo lo que he podido. Si no he tenido inteligencia para mucho más, eso es un problema de la naturaleza", dijo el magnate García Frías al cumplir 93 años. “No estoy viejo. Estoy idéntico, con el mismo pensamiento y energías. Soy parte de este pueblo y con él voy al final. Pienso morirme como Fidel, con las botas puestas, trabajando…”, añadió.

García Frías se volvió motivo de burlas y blanco de populares memes cuando afirmó en 2019, durante una emisión del programa televisivo Mesa Redonda, que en el país se estaba “cultivando y desarrollando” el avestruz, un ave capaz de producir “más que una vaca”.

García Frías nació en 1928 en El Plátano, un punto intrincado de la Sierra Maestra perteneciente al municipio de Pilón de la entonces provincia de Oriente y formó parte del grupo de apoyo a los rebeldes, llegando a ser segundo jefe del Tercer Frente Oriental.