Rodeo con gatos en feria del gobierno cubano provoca indignación en animalistas 

La realización de un rodeo con gatos en una feria organizada por el gobierno cubano provocó el rechazo y la indignación entre activistas cubanos y animalistas que denunciaron la actividad como una aberración y una práctica de maltrato animal de extrema crueldad.

Sucedió durante la Feria Internacional Agroindustrial Alimentaria, Fiagrop 2022, celebrada este viernes en el rodeo del Recinto Ferial de Rancho Boyeros. Un video compartido a través de redes sociales desató una avalancha de comentarios indignados por el cruel espectáculo ofrecido como un entretenimiento más por parte de los organizadores y las autoridades cubanas.

Captura de pantalla Facebook / Vive como Daguerre

“Todo el que me conoce sabe que me considero animalista, pero no extremista, como suele verse mucho en estos tiempos. Pero NO NO Y NO; nunca me quedaré callado, aunque esto no trascienda en las redes. ¿Qué C*OJ*N3S se creen para tratar así a un animal? Esto no es divertido, no es manera de entretener a nadie, ¡esto es abuso! ...”, expresó un activista cubano por el bienestar animal en sus redes sociales, compartiendo el video con las insólitas imágenes del rodeo con gatos.

Atónito y asqueado con la “iniciativa”, el activista se preguntó cómo se puede educar a la sociedad en la cultura de los derechos de los animales si las autoridades promueven semejante salvajismo como espectáculo de masas, consistente en un grupo de “vaqueros” enlazando a un gato que traen al ruedo en una saca para soltarlo en medio de los hombres que intentan atraparlo con el mismo lazo corredizo que se usa para enlazar reses y caballos.

“¿Cómo se puede educar a todo un país si en eventos internacionales organizados por el Estado Cubano y sus empresas actúan de esta forma?”, inquirió el usuario en un post de Facebook que en menos de 24 horas ha recibido más de 400 comentarios de perplejidad, malestar e indignación.

Ante lo que consideró una ilegalidad punible, el activista hizo una denuncia pública contra “los organizadores del evento Fiagrop 2022, todos los organizadores del espectáculo en el RODEO y cualquier otra persona que pueda estar involucrada en esto”.

"Exijo respuestas, exijo el cumplimiento de la ley y medidas para los que la incumplen. Vergüenza”, añadió el activista haciendo referencia al Decreto Ley de Bienestar Animal aprobado por el gobierno de Miguel Díaz-Canel hace justo un año, en abril de 2021, apremiado por las protestas y presiones de la sociedad civil y los animalistas cubanos.

Publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria Número 25, el texto del Decreto indicó como su objetivo “regular los principios, deberes, reglas y fines respecto al cuidado, la salud y la utilización de los animales, para garantizar su bienestar, con enfoque a Una Salud”, subrayando la interdependencia de “la salud humana y la sanidad animal”.

A pesar de autorizar las lidias de gallos organizadas por los clubes del Grupo Empresarial de Flora y Fauna, a cargo del comandante Guillermo García Frías, la norma define como contravención (en su Capítulo XI) el acto de “someter a maltratos de cualquier naturaleza u otros actos que pongan en peligro la salud y el bienestar de los animales”. También “inducir al enfrentamiento entre animales de cualquier especie”, excepto para los autorizados en el reglamento.

“Lo que sucedió en la feria de Fiagrop hoy es inconcebible. El Minagri y el Estado cubano son los máximos responsables. ¡Una feria promovida y amparada por ustedes, [en la que] de manera cruel, matan a un gatico!”, denunció el animalista cubano Javier Larrea, llamando a la sociedad civil cubana a unirse en una manifestación convocada para el domingo por redes sociales, para replicar otra convocada por el oficialismo para celebrar el primer aniversario del Decreto Ley 31.

En una directa, otra activista protestó contra la actividad promovida por las autoridades cubanas. “Si no respetan los derechos humanos, ¿qué se puede esperar del régimen cubano en relación con los derechos de los animales?”, se preguntó irritada la joven. “¡En Cuba no hay una Ley de Bienestar Animal ni pinga!”, dijo visiblemente agitada la activista.

“A mí no me representan cuando permiten tal asesinato. Si de verdad temieran la Ley de bienestar animal, no harían en público este rodeo con tal crueldad. Todos saben que si no hubiese sido por la presión de los animalistas ni siquiera hubieran puesto ese inservible decreto”, denunció otro activista en sus redes sociales.

Desligándose de la celebración oficial por el aniversario del Decreto, preguntó: “¿Con qué moral sale el gobierno a representar a los animalistas en Cuba? Nooooo, los animalistas no estamos representados en ninguna de las organizaciones que estarán en el Almendares”, subrayó.

“No solo quienes torturaron al gato deben ser juzgados. Quienes permitieron que eso pasara en el marco de un evento organizado por instrucciones estatales y en una institución del Estado, tienen que perder sus cargos. Un directivo que es capaz de permitir algo tan bárbaro e inhumano no puede ocupar ninguna responsabilidad en el sector público. Una acción así no se puede quedar impune en ningún sentido”, denunció otro animalista en sus redes sociales.

Por su parte, otra defensora del bienestar animal indicó: “Le pido de favor a la prensa independiente que escriba al respecto, que denuncien también el abuso cometido hoy en un Rodeo en Boyeros. La prensa oficialista callará como siempre, pero esa noticia debe hacerse pública y viral. Se harán denuncias legales”, advirtió.

“Le pido de favor a la comunidad no dejarse intimidar, las citaciones y las llamadas a los animalistas es algo que sucede desde hace mucho. Imagínense que tenemos un gobierno incompetente y patético que no sabe lidiar con movimientos cívicos y jóvenes con actitud al cambio, por eso los oprime, los amenaza e intenta cortarle las alas”, expresó otro activista en un llamamiento a participar en la marcha convocada para el domingo a las 10 am, desde el parque de 23 y F hasta el Cementerio, y que según reportes de última hora de periodistas independientes, el gobierno no permitirá.