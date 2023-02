Chofer atropella a motorista y se da a la fuga en La Habana

El chofer de un auto Lada atropelló el viernes por la tarde a un motorista en La Habana y luego se dio a la fuga.

La víctima, nombrada David Rafael Ferrer Yera, denunció el hecho en el muro de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!", donde reveló algunos datos del carro que pudo ver.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:00 pm, en el consejo popular Víbora Park, del municipio Arroyo Naranjo.

Captura de Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

David circulaba por la calle María Auxiliadora para incorporarse a la calle Porvenir. Iba por la preferencial cuando vio un Lada azul saliendo de la entrada de la escuela Rafael Ángel Carini.

"El auto estaba parado, lo veo con intención de salir y me abro para él la senda contraria; aun haciendo dicha maniobra el irresponsable salió doblando en dirección desde donde venía, directo hacía mí. Me chocó por la parte del chofer por el guardafangos delantero", relató.

"El tipo se dio a la fuga y me dejó en el suelo sin importar qué me había pasado. Yo gracias a Dios estoy muy golpeado, pero bien. La moto me la destrozó completa", añadió.

Captura de Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

El joven proporcionó algunas características del carro para ver si alguien lo ayuda a identificarlo.

"Es un Lada azul o 2101 o 1600, de [la empresa] Gelma. Los números que logré ver eran b 074", detalló.

"¡Pido ayuda para encontrar este mal ser humano e irresponsable chofer! ¡A nadie se le deja tirado en la calle, tengas o no la culpa!", concluyó.

Varias decenas de internautas escribieron en la sección de comentarios del post, y le recomendaron que no perdiera tiempo en hacer la denuncia.

"Debes ir al hospital y sacar un certificado por las lesiones. En el hospital debe haber algún policía y con ese pones la denuncia con los números que tienes del carro y el logotipo de la Empresa Gelma. Luego vas al Capri con todo eso y pones la denuncia. No dejes pasar más de 24 a 72 horas. Tu vida primero", le sugirió una residente en Arroyo Naranjo.