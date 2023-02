Ramona, una cubana de 102 años que fuma tabaco, toma café y compone décimas

Ramona, una cubana de 102 años residente en Viñales, Pinar del Río, fuma tabaco, toma café y compone décimas socarronas.

En un reportaje que le dedica el periódico oficialista local Guerrillero, esta mujer centenaria confiesa que “ha gozado la papeleta”.

La anciana, conocida entre sus cercanos como Monguita, suele cantar a cualquier hora, tiene voz pausada y enérgica, es simpática y le pone humor a la vida, describe el reportaje.

Además, admite que su vida no ha sido fácil, pero “ninguna lo es” y que el trabajo ha encontrado su rutina.

Ramona y su nieta

En el reportaje de Ivón Delofeu se incluyen además dos décimas compuestas por esta extraordinaria mujer pinareña:

Dice él:

“Señores en Vueltabajo no encontraré una muchacha que nadie le ponga tacha y se dedique al trabajo, crie pollos y guanajos, sepa lavar y coser, el tabaquito a torcer y me haga la comida y si le doy mala vida que no lo dé a conocer”

Ella responde:

“Yo te enyugaré los bueyes y te ensillaré el caballo. En mí no encuentras desmayos siendo pareja las leyes. En tiempos de los mameyes yo te los maduraré. Yo te caliento el café, té hago tabaco y cigarro y si te pego algún tarro, no me preguntes por qué”.

En junio de 2021 se conocía la triste noticia de que Emilio Duanes Dubalcer, la persona más longeva de Cuba, fallecía, justo un mes después de haber arribado a los 120 años. Tuvo 13 hijos, 36 nietos y más de 40 bisnietos.

Residente en el municipio Minas, en Camagüey, Duanes Dubalcer falleció de una “neumonía repentina luego de estar encamado por un año producto de una fractura de cadera”

Duanes Dubalcer nació el 10 de mayo de 1901 en Haití y a los 9 años emigró a Venezuela en compañía de una tía, desde donde arribaron a Santiago de Cuba cuando Emilio tenía 12 años.

Un año antes de su muerte, durante una entrevista con un medio local, Duanes reveló que el secreto de una larga vida se basa en “estar con tranquilidad, con una familia que lo atienda, y recordar siempre el proverbio de ‘Haz bien sin mirar a quién'”.

El pasado enero, por su parte, falleció a los 118 años, la monja francesa Lucile Randon, la mujer más longeva del mundo.

Conocida como Sor André, la persona más anciana conocida desde el pasado abril murió a poco menos de un mes para celebrar su 119 cumpleaños, que hubiera sido este 11 de febrero.

El anterior récord lo ostentaba la abuela japonesa Kane Tanaka, nacida el 2 de enero de 1903, y que falleció en abril de 2022 a los 119 años en su país que, según datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, registraba en 2021 más de 80,000 centenarios.