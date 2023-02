Papa Francisco reza por obispo de Matagalpa y desterrados del régimen de Nicaragua

El Papa Francisco dijo en el Angelus de este domingo que rezaba por el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel, y por los 222 desterrados del régimen de Nicaragua.

“Las noticias que llegan de Nicaragua me han producido no poco dolor. No puedo dejar de recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, Mons. Rolando Álvarez, a quien quiero mucho, condenado a 26 años de cárcel, y a las personas que han sido deportadas a USA. Rezo por ellos y por todos los que sufren en ese querido país”, apuntó el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico del Vaticano.

Francisco también dijo que rezaba por la intercesión de la Virgen Inmaculada, para “que abra el corazón de los responsables políticos y de todos los ciudadanos a la búsqueda sincera de la paz, que nace de la verdad, la justicia, la libertad y el amor, y se alcanza mediante el ejercicio paciente del diálogo”.

El Monseñor Rolando Álvarez, Obispo de la Diócesis de Matagalpa y Administrador Apostólico de la Diócesis de Estelí, fue condenado este último viernes a 26 años y cuatro meses de prisión, apuntó este sábado un reporte de Vaticano News.

El eclesiástico se le condenó bajo los cargos de conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones agravadas y desacato a las autoridades.

El obispo de Matagalpa se encontraba detenido por las autoridades desde el 19 de agosto de 2022 en arresto domiciliario, y desde el 9 de febrero está en la cárcel La Modelo de Tipitapa, tras negarse a subir al avión junto a otros presos políticos que fueron deportados a Estados Unidos.

Este último jueves, el régimen de Daniel Ortega deportó de manera unilateral a 222 prisioneros políticos hacia Estados Unidos.

La decisión fue informada públicamente por el juez nicaragüense Octavio Rothschuh, quien dijo ante la televisión oficialista que “se ordenó la deportación de 222 personas” que fueron declaradas “traidores a la patria” e “inhabilitadas de por vida para ejercer cargos públicos”.

“Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre del servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular, quedando suspensos sus derechos ciudadanos de forma perpetua”, dijo el juez Rothschuh.

La congresista republicana María Elvira Salazar, tras conocer esta decisión, apuntó en Twitter que “el dictador Ortega liberó a 222 presos políticos, entre ellos los candidatos presidenciales. Vienen de camino a DC. Celebro que 222 familias no sufrirán más y le recuerdo al sátrapa que como presidenta del Subcomité de las Américas no descansaré hasta ver a Nicaragua libre”.