El Papa León XIV sorprende con sus primeros mensajes en X e Instagram

El Papa León XIV sorprendió al mundo al publicar por primera vez en las redes sociales X e Instagram, utilizando las cuentas oficiales del Vaticano para enviar un mensaje de paz y reconciliación, con un marcado tono espiritual y social.

La aparición digital del nuevo Pontífice marca un cambio en el estilo comunicativo del Vaticano, al apostar por una presencia activa y directa en redes sociales, según confirmó el Dicasterio para la Comunicación en un comunicado de prensa.

“¡La paz esté con todos ustedes! Este es el primer saludo de Cristo resucitado, el Buen Pastor. También yo quisiera que este saludo de paz entre en sus corazones, llegue a sus familias, a todas las personas, dondequiera que estén, a todos los pueblos, a toda la tierra”, escribió en su primer post.

Mensajes con fuerte tono pacifista

Poco después, el Papa publicó un segundo mensaje en X, con un fuerte enfoque en la denuncia de los conflictos armados y la necesidad de un diálogo humanitario: “La guerra nunca es inevitable, las armas pueden y deben callar, porque no resuelven problemas, sino que los agravan; porque pasará a la historia quien siembre paz, no quien coseche víctimas; porque los demás no son enemigos a quienes odiar, sino seres humanos con los que hablar.”

Los mensajes también fueron replicados en Instagram, acompañados de imágenes del Papa y momentos simbólicos del Jubileo de la Esperanza, el evento eclesial central de este año en Roma.

“Cristo ha resucitado. ¡Ha resucitado verdaderamente! Es hermoso verlos aquí precisamente con motivo del Jubileo de la esperanza, de la que la resurrección de Jesús es el fundamento indestructible. ¡Bienvenidos a Roma!”, expresó en su segundo post en Instagram.

Un papa digital con posicionamientos firmes

Antes de ser elegido como sucesor de Francisco, el entonces cardenal Robert Prevost ya había hecho uso ocasional de la red social X, aunque su cuenta permanecía inactiva desde julio de 2023.

Sin embargo, este año volvió a usarla para criticar las políticas de inmigración de la administración Trump y los comentarios del vicepresidente JD Vance, quien había expresado desacuerdos con el Papa Francisco en relación con los derechos de los migrantes.

Estos antecedentes marcan a León XIV como un líder dispuesto a involucrarse en los debates sociales y políticos actuales, aunque desde una perspectiva pastoral, y con un fuerte énfasis en la dignidad humana y la paz mundial.

Comunicación directa desde el Vaticano

Con este movimiento, el Vaticano busca consolidar una nueva estrategia de comunicación, más cercana, inmediata y con mayor proyección global. Los seguidores en ambas plataformas aumentaron significativamente tras las publicaciones iniciales del Papa, lo que sugiere una alta expectativa por su liderazgo y estilo.

La incursión del Pontífice en redes sociales no es un gesto simbólico, sino el inicio de una etapa donde la voz papal competirá por atención y relevancia en el terreno digital, en tiempos donde el ruido mediático y las divisiones políticas amenazan con acallar los mensajes de unidad.

