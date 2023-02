Activista cubana denuncia falta de atención médica para su abuela con fractura de cadera

Abuela de la activista cubana Yamilka Lafita Foto © Facebook/Lara Crofs

La activista cubana Yamilka Lafita, conocida como Lara Crofs en redes sociales, denunció la falta de atención médica para su abuela con fractura de cadera en Las Tunas.

“A nadie le debo más que a mis abuelas; no sé qué habría sido de mí, si no hubiera tenido el amor y la comprensión de esos dos ángeles. Hoy una de ellas está sufriendo desatendida en uno de los "hospitales" de nuestra Cuba. Se encuentra en la sala de espera del hospital Guillermo Domínguez, en Puerto Padre, Las Tunas. La tienen sentada en una silla de ruedas desde las 5:00AM de hoy, con la cadera fracturada, sin medicamentos para los dolores”, apunta este martes una publicación en Facebook de la activista cubana,

Lafita comenta que a su abuela tampoco la pueden llevar a su casa en playa La Herradura, que no queda tan lejos del hospital, porque “no hay ambulancia”.

“Cuando mi tía fue a reclamar, le dijeron que ‘no tenían derecho a reclamar hasta pasadas las 72 horas’. Mi abuela en esas condiciones no se puede trasladar en cualquier vehículo. Es la segunda fractura de cadera de mi abuela. Pero no sólo eso, ella también está operada del corazón, y le dijeron que no tienen recursos para hacerles los análisis pertinentes en su condición. ¡¿Van a esperar a que muera?!”, añade la denuncia.



También en la misma recuerda que su abuelo “abuelo materno, el cual consagró (como tantos cubanos engañados y traicionados) toda su vida a esta "Revolución" (dictadura), solo le queda una foto borrosa con un fusil, torturado por la decepción en el abandono al que fue relegado cuando ya no les resultó útil...”

“Condenado al olvido por haber sido ingenuo y creer en monstruos que, por si no fuera poco no haberle dado ni una chequera, hoy le niegan la asistencia que requiere su compañera de vida, ¡¡maltratada por aquello que defendió!! ¡¿Esto es lo que queda de la "Falsa-Ilusión" que esperan que el pueblo siga defendiendo?!”, concluye Lafita en su publicación.

La grave crisis del sistema sanitario en la isla golpea cada día. Recién, una madre cubana denunció la pésima atención que recibió con su bebé de poco más de un año en varios hospitales de La Habana, a los que acudió desesperada por una rara enfermedad que presentaba el niño.

Su caso es similar al de otras mujeres que en los últimos meses han denunciado negligencias, muchas veces fatales, en los hospitales del país.

El pasado 3 de febrero trascendió la denuncia de la muerte de una niña cubana de cuatro años por falta de asistencia médica. Sus familiares explicaron que no había con qué tratarla en los hospitales de La Habana: ni camas, ni oxígeno.

Asimismo fue noticia la sanción de varios galenos responsables por la muerte en enero de 10 bebés, debido a un presunto brote infeccioso en el Hospital Ginecoobstétrico Diez de Octubre, en La Habana.

En diciembre falleció el niño cubano de un año Dariel Aguilar Verdecia en un hospital de la provincia Granma, tres días después de que los médicos le diagnosticaran la presencia de un cuerpo extraño en las vías respiratorias y no hicieran nada para retirarlo.

Este martes también se conoció que los padres de un niño cubano impedido físico piden desde hace años rehabilitación para el pequeño, que quedó en ese estado por una negligencia médica después de someterse a operaciones por neurofibromas.

Tristán, discapacitado por una negligencia causada después de dos operaciones de neurofibromas intraventriculares, por la cual tuvo una afectación que lo llevó a más cirugías, no puede acceder a rehabilitación en el Centro Internacional de Restauración Neurológica (CIREN) porque se la han negado, según expresó su madre, Mia Rosa, en un video transmitido en Facebook este martes.

"Necesito, por favor, que mi hijo sea rehabilitado cuanto antes. Ya va para 11 años y comenzó con ochos. Mi hijo tiene derecho como todos los niños del mundo a una rehabilitación, a una compensación de medicamentos, a un seguimiento neurológico, a un equipo multidisciplinario, a un estudio genético, pero aquí no lo va a tener", dijo entre lágrimas la mujer.