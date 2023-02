Rebeca Martínez felicita a "su caballito" por San Valentín y agradece apoyo

Rebeca Martínez reapareció en redes sociales este 14 de febrero para agradecer el apoyo y el cariño recibido en los últimos días a raíz de su comentado tema "La habitación" -conocido como “El Porompompón”- y aprovechó para felicitar a su “caballito en la vida real” por la festividad de San Valentín.

“Hermoso cuando los artistas nos apoyan y también colaboran en nuestras producciones […] Por estos días recibo el abrazo solidario de muchos colegas, amigos, de mi público hermoso, de personas que no conozco, a todos les agradezco tantísimo!”, escribió la artista en Facebook.

Rebeca acompañó su publicación de una foto junto a la joven actriz Alicia Echevarría, a quien que calificó de “invitada de lujo" en el video interpretando a una fotógrafa

“Feliz San Valentín familia hermosa y felicidades también para mi caballito en la vida real que está preocupado porque mis amigas quieren saber si en verdad 'se manda tremenda joya'”, añadió la intérprete en pícara alusión al contenido de la canción.

(Fuente: Captura de Facebook/Rebeca Martínez)

La bailarina, cantante y actriz concluyó con una invitación a pasarla rico este 14 de febrero haciendo “porompompón”.

Fue el pasado domingo 12 de febrero que Rebeca Martínez sorprendió a sus seguidores con el estreno de un videoclip dirigido por May Reguera y con letra de Tanya, con el que la artista se sumó a la fiebre de la música urbana.

En el video filmado en el cine-teatro Trianón, Rebeca apareció secundada por actores del grupo de teatro El Público.

De inmediato llovieron en redes sociales comentarios de todo tipo sobre la canción, algunos de ellos no muy favorables, algo que no hizo amilanarse a la cantante ni a su entorno.

"Escribí esta canción por pura diversión, vaya, por tirarme en otra piscina... y se me ocurrió Rebeca, que también se atrevió y parece que 'se formó'. Bueno, si las cosas traen polémica, entonces hay que apostar, que el que no apuesta, no goza", escribió en Facebook Tanya, especialmente recordada por aquel mítico "Ese hombre está loco".

Perfectamente consciente del revuelo que ha armado, Rebeca no esta dispuesta a dar un paso atrás, según deja evidenciado en las respuestas de agradecimiento a los seguidores que le dejaron palabras de ánimo y felicitación en su más reciente texto en redes sociales.

Rebeca Martínez no presume de envidiable figura a sus más de 50 años sino que además rezuma optimismo y energía.

Con frecuencia publica sus rutinas de ejercicios para mantener el cuerpo en forma y la mente libre de estrés, y da consejos a sus seguidores para tener una vida más feliz y positiva.