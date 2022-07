Rebeca Martínez comparte rutina para mantenerse en forma luego de algunos excesos en la dieta

¿Has roto de nuevo tu dieta? No desesperes, siempre puedes seguir el ejemplo de Rebeca Martínez y revertir los posibles efectos negativos sobre tu cuerpo.

La modelo de fitness compartió en su cuenta de Instagram una rutina ideal para después de haber sucumbido a alguna tentación por ciertas comidas.

“Mente firme. Pensamiento positivo siempre y a darle duro con estas rutinas que me excedí comiendo plátano maduro frito”, comentó la cantante y actriz cubana en la red social.

Una vez más, Rebeca demuestra que cuando se trata de ponerse en forma ella tiene los mejores tips.

En el video compartido con sus followers, combina ejercicios de piernas y brazos con el baile y la buena música. Nada como como hacer del entrenamiento un momento para divertirse.

Muchos de sus fans no tardaron en reaccionar a la publicación: “Hace 20 años no la veía y sigue igualita”; “Nunca me perdía tus rutinas”; “Qué positividad transmites”; “Que siempre mantengas esa bella energía”; “Bravo, la mejor, siempre en forma”.

Con esta rutina Rebeca volvió a recordar los tiempos en los que protagonizó los programas deportivos “Gimnasia musical aerobia” y “Ponte en forma”, muy seguidos por el público cubano.

Sin embargo, para la sex symbol de los 80 y 90 en Cuba, la buena forma física debe ir acompañada de algunas premisas importantes que alegren la vida cada día.

“No hay mejor medicina que un corazón alegre, una sonrisa y un buen café”, recomendó hace unos días a sus seguidores.

Según la artista, cada mañana al levantarse es necesario levantar también el entusiasmo por la vida; de seguro una de sus recetas para lucir siempre joven y alegre.

Y nada mejor que un buen look para sentirse mejor de ánimo y alejar la negatividad o la envidia. Ese fue su mensaje recientemente cuando publicó algunas fotos posando con un sexy conjunto negro, botas altas y boina animal print que la hacían lucir espectacular.

No es la primera vez que la modelo de fitness comparte con sus seguidores algunos de sus secretos para mantener el buen físico a ritmo de ejercicios. Con anterioridad ha hecho videos en la redes de cómo calentar el cuerpo antes de una rutina o mantener un abdomen plano y tonificado.

