Cubano denuncia que por ser de Holguín no atendieron a su hija en hospital de La Habana

Un cubano denunció que por ser de Holguín no atendieron a su hija de seis años en un hospital de La Habana , según publicación compartida en redes sociales.

“Fui con mi niña de seis años al pediátrico de Mariano para atenderla, porque padece de sospecha de glaucoma, y me le está dando dolor de cabeza. Desde que llegué me pelotearon como quisieron, para al final decirme que, porque éramos de Holguín, mi niña no se podía atender, ni siquiera un turno para que la vieran, porque había que pedirle permiso a una persona que ni siquiera estaba en el hospital”, denunció este miércoles Ahmed Hassan Alberteris Soto en el grupo de Facebook “Revolico en La Habana”.

Alberteris Soto también preguntó que “hasta cuándo va a ser el abuso con la población”.

Captura Facebook/ “Revolico en La Habana”.

“Somos cubanos todos, desde la Punta de Maisí hasta el Cabo de San Antonio. Ya no hay amor ni ningún tipo de sentimientos en los corazones de las personas, muy triste la verdad. LA POTENCIA MEDICA DE CUBA de qué nos sirve, concluyó en su denuncia el preocupado padre.

Las denuncias por el mal servicio en las unidades asistenciales de la isla no escampan. Recién una madre cubana denunció la pésima atención que recibió con su bebé de poco más de un año en varios hospitales de La Habana, a los que acudió desesperada por una rara enfermedad que presentaba.

En una publicación de Facebook la internauta identificada como Rosanne Castro contó que estuvo de hospital en hospital durante cuatro días hasta que lo dejaron ingresado en el hospital pediátrico de Centro habana cuando ya presentaba sangramiento nasal, y los dedos de las manos se le habían puesto morados, casi negros.

“Esta vez sí me lo dejan ingresado en observaciones. Ahora, digo yo y pregunto, ¿si le pasa algo a mi hijo por una mala atención, por despreocupación de los médicos que se suponen que están capacitados para atender al paciente, darle los primeros auxilios y velar por la salud... que se supone que debo hacer?, cuestionó Castro, quien es madre de dos niños.

Indignada, preguntó, además, “hasta cuando el pueblo de Cuba debe sufrir por toda la escasez y los absurdos tratos de todos y que tengamos que estar callados, sumisos”.

“Es un bebé que no habla, que no puede comunicar dónde le duele o qué le pasa… se supone que deben hacerle un chequeo completo para poder dar un diagnóstico más seguro ... Pero ni recursos en los hospitales hay”, subrayó.

El caso de esta madre es similar al de otras mujeres que en los últimos meses han denunciado negligencias, muchas veces fatales, en los hospitales del país.

El pasado 3 de febrero trascendió la denuncia de la muerte de una niña cubana de cuatro años por falta de asistencia médica. Sus familiares explicaron que no había con qué tratarla en los hospitales de La Habana: ni camas, ni oxígeno.

Asimismo fue noticia la sanción de varios galenos responsables por la muerte en enero de 10 bebés, debido a un presunto brote infeccioso en el Hospital Ginecoobstétrico Diez de Octubre, en La Habana.

En diciembre falleció el niño cubano de un año Dariel Aguilar Verdecia en un hospital de la provincia Granma, tres días después de que los médicos le diagnosticaran la presencia de un cuerpo extraño en las vías respiratorias y no hicieran nada para retirarlo.