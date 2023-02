Discrepancias en gobierno cubano encallan liberación de presos políticos y arreglo con Estados Unidos

Discrepancias en el gobierno cubano han encallado la liberación de los presos políticos y una mejora de las relaciones con Estados Unidos, reconoció a CiberCuba una alta funcionaria de La Habana, que exigió el anonimato.

"Nos está pasando algo parecido a lo que le pasó al compañero Raúl (Castro) con el esfuerzo del presidente (Barack) Obama; cuando tuvo que admitir que no había consenso en la dirección revolucionaria sobre la normalización bilateral", apuntó.

"El compañero (Miguel) Díaz-Canel ha hablado con todos los sectores, pero persisten las dudas y precauciones frente a Estados Unidos, que no son nuevas, vienen de la época del comandante en jefe y nosotros debemos actuar siempre, teniendo en cuenta el poder económico de la emigración y otros factores", precisó sin querer identificar a los ámbitos discrepantes y si Raúl Castro ha sido consultado.

Son "compañeros de varios sectores y algunos muy reconocidos por prestigio y autoridad", concluyó.

Los sectores discrepantes son "algunos militares; pese a las ventajas económicas que reportaría el arreglo con Estados Unidos a Gaesa, viceprimeros ministros y funcionarios del aparato del partido", señaló un ex alto funcionario del Comité Central, al tanto de las negociaciones del presidente Díaz-Canel con los discrepantes.

Quizá a algunos compañeros se les paró el reloj, pero estamos en una situación peor que cuando negociamos con Obama y creo que el presidente lo entiende, pero "no consigue destrabar el tema", concluyó.

Hasta el momento, Washington mantiene silencio sobre el retraso de Cuba, sin dejar de denunciar atropellos a los derechos humanos; pero una fuente próxima al Departamento de Estado apuntó que la "insinuación" de Biden a (Bob) Menéndez; tras el debate sobre el estado de la unión, podría indicar "cierto desconcierto ante el manejo de los tiempos" por La Habana.

Un ex miembro de la administración Obama relativizó el supuesto desencuentro bilateral porque "Cuba no pesa, no es nada", recordó.

Fuentes de la oposición cubana atribuyen el retraso al deseo del gobierno de "desterrar a los presos políticos y sus familias", como se negoció con la España de Jorge Luis Rodríguez Zapatero y Miguel Ángel Moratinos para acoger a los encarcelados de la Primavera Negra.

"El mundo ha cambiado y Europa está en guerra, pero La Habana parece que no se entera y pretende desterrar a los presos; como acaba de hacer la dictadura nicaragüense; pero son más de mil reos, más sus familias y no 220", indicaron.

Las dilaciones del gobierno cubano han llegado a exasperar al siempre prudente Vaticano que, por boca del cardenal Beniamino Stella, reclamó la liberación de los presos políticos, rechazó los argumentos técnicos del ministro de Justicia y subrayó: "es importante que los jóvenes; que en un momento manifestaron su pensamiento de la forma que conocemos, puedan volver a sus casas".

"A veces, fuera de Cuba, se leen erróneamente los pronunciamientos de funcionarios nuestros; si el ministro (de Justicia) dijo que no cabe la figura de la amnistía es porque lo mandaron; como pasa también con el compañero Bruno (Rodríguez, canciller)", subrayó un ex viceministro de Relaciones Exteriores.

La "ralentización cubana ha provocado un retraso de más de un mes sobre el calendario previsto para la liberación de los presos políticos", señaló un funcionario de la Unión Europea que ha seguido de cerca las negociaciones de norteamericanos, europeos y el Vaticano con La Habana.

"A veces, hemos llegado a pensar que se trata de un tacticismo para obtener más concesiones a cambio; pero esta vez los norteamericanos no parecen decididos a ir tan lejos como Obama", matizó.

Colombia, Brasil, México y Noruega coinciden en la "conveniencia" de sacar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, pero no entienden "la lentitud" con que se está conduciendo La Habana; aseguró.

El presidente López-Obrador está siendo "amistoso y comprensivo" con Cuba, pero en nuestro gobierno empieza a instalarse la sensación que el presidente Díaz-Canel no escucha todo lo que transmite el nuestro o no puede avanzar", reveló una funcionaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.