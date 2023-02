Díaz-Canel promete prosperidad para Cuba durante visita a Santa Clara

En medio de la peor crisis económica y social que atraviesa Cuba en décadas, el gobernante Miguel Díaz-Canel aseguró que es posible alcanzar la prosperidad en el país, pero que hay que lograrlo entre todos.

Durante un recorrido por Santa Clara, ciudad donde fue nominado como candidato a diputado a la Asamblea Nacional, el mandatario conversó con los pobladores del consejo popular Sandino-Capiro.

"Mejorar las cosas, lograr la prosperidad que merece este heroico pueblo, es posible, pero tenemos que hacerlo entre todos y hay mucho por hacer", dijo, citado por la Agencia Cubana de Noticias.

Según informó la Presidencia de Cuba en su cuenta de Twitter, fue un intercambio de Díaz-Canel y los otros siete candidatos al Parlamento por esa ciudad villaclareña, como parte de los encuentros previos a las elecciones nacionales del 26 de marzo.

De acuerdo con la información, los electores hablaron de temas como la inflación, los problemas en la comercialización de productos agropecuarios y los servicios hidráulicos, la necesidad de elevar la participación popular, y el estado de los viales.

Al finalizar, el gobernante calificó el diálogo como "honesto", y aseguró que "con cada encuentro se está aprendiendo".

La semana pasada, el sucesor de Raúl Castro aseguró que las próximas elecciones a delegados de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba son la expresión más elocuente de la salud democrática del régimen, porque "hubo uno o dos municipios donde se cambiaron candidatos".

El gobernante calificó estas elecciones como el proceso político más importante de 2023, y avisó que se desarrollará en medio de una compleja situación nacional, marcada por "el bloqueo" y por "una intensa campaña mediática que intenta desacreditar el sistema electoral cubano, acusándolo de antidemocrático".

"Ahora en los últimos días han dicho que esas candidaturas ya estaban hechas, las precandidaturas, y por eso se iba a votar. No, no, no, ayer hubo uno o dos municipios donde se cambiaron candidatos", defendió.

Amparado por la nula rendición de cuentas de los dirigentes cubanos y la imposibilidad de los ciudadanos de elegir alternativas políticas diferentes, Díaz-Canel asegura que la actuación del próximo Parlamento será mejor.

"Podemos hacer las cosas mejor y es posible. Esa Asamblea Nacional puede funcionar mejor y es posible. Podemos tener un presente y un futuro mejor, y es posible. Y por eso nos hemos propuesto que este año sea mejor", dijo.

Ante alumnos y profesores de la Universidad de Ciencias Médicas de Santa Clara, se comprometió a que "este año sea mejor" y recalcó que se puede conseguir porque "podemos hacer las cosas mejor".