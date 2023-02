Trabajador de Cubaníquel denuncia irregularidades en los pagos y otras violaciones: "Es una corrupción tremenda"

Un trabajador de la Empresa Mecánica del Níquel denunció irregularidades en el pago de los trabajadores y otras violaciones, cometidas por la administración y el sindicato.

En Facebook, el usuario identificado como Descombinado Mecánico, quien asegura que es fundador de la empresa, compartió las fotos de quienes, según él, son los principales responsables de que la entidad "se esté hundiendo": la directora de turno y el secretario del sindicato.

De este último dijo que es "el corrupto más grande de la empresa", y lo acusó de coger los módulos de los jubilados que no los compran y venderlos a sobreprecio a los trabajadores.

Captura de Facebook / Descombinado Mecánico

"La directora en turno no trabaja, no baja a la base, no controla la producción, solo está velando a los trabajadores que si llevan bolsos cargados. (...) Dice la gente del edificio que parece una Sepsa, velando a los trabajadores que se van cinco minutos antes. Nada más está para las mierdas y no para que cobremos más dinero: 'la producción'", detalló.

Según la denuncia, el salario de los trabajadores es un juego para la directora.

"Implementan un sistema de pago nuevo y los trabajadores nos enteramos cuando caen los cuatro quilos del dinero que nos ponen. Aquí se vive al límite los días antes del pago de la incertidumbre. Ruego a los jefes de Cubaníquel nos presten atención, porque recientemente casi hay una huelga por el salario, que varios trabajadores apagaron los hornos y dijeron que no trabajaban más por el bajo salario. El próximo explote o huelga de Cuba va a ser aquí en la empresa", anunció.

Continúa Descombinado Mecánico diciendo que en el área de fundición se hace de todo: "desde una propela de un bote para una salida ilegal hasta piezas de carros americanos. Es una corrupción tremenda", subrayó.

Acerca de los otros dirigentes de la empresa, señaló que les venden cajas enteras de pollo y módulos dobles. Y aunque llevan un bolso para disimular todo el mundo sabe lo que sucede.

"La jefa de cuadros es la mafia de los módulos. Eso sí es un negocio lindo. Ellos siempre cogen de todo, sin importar a que área les toque. Ninguno tiene moral. Pregunten para que vean que tenemos razón. Si esto sigue así y no hay cambio, estamos dispuestos a convocar una huelga a ver a cómo tocamos", concluyó.