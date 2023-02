Pepe Aguilar sobre situación en Cuba: "Yo no soy político, soy músico"

El reconocido cantante mexicano, Pepe Aguilar, se negó a comentar la situación política en Cuba en una reciente entrevista con el argumento de que él es músico y no político, pese a que admitió que en la isla hay un "régimen distinto al que hay en Occidente".

"Sobre la situación política en Cuba yo no hablo porque yo no soy político, yo soy músico y los músicos cubanos han sido tremendamente importantes para la música latinoamericana", dijo al ser interrogado por una reportera en el programa de Telemundo, "Al rojo vivo", acerca de las presuntas condiciones que exigiría para seguir colaborando con Cuba.

"Hay controversia porque, sí, efectivamente es un régimen distinto al que hay en occidente, pero no siendo yo ciudadano cubano no tengo el derecho de opinar sobre la situación que pasa ahí, pero todo tengo el derecho como ser humano de apreciar su talento, su música, su cultura y su folklor", añadió el intérprete, quien aprovechó para indicar que fue muy tratado en la isla.

“Sé que es un tema muy controversial para los cubanos que viven el exilio. No me meto en su vida como tampoco me gustaría que se metieran en la vida de México", sentenció.

En la misma entrevista trascendió que Pepe y su hija, Ángela Aguilar, fueron a Cuba a grabar un disco de boleros.

"Yo no sabía qué esperar al viajar a Cuba. Fue una idea de mi papá. Este disco será un disco muy importante de mi carrera. Es el momento más importante de mi vida. Estoy emocionada de traer canciones antiguas al 2023", dijo Ángela al ser preguntada por la experiencia.

La joven de 19 años se mostró mucho más tímida en su respuesta que en días recientes, cuando confesó que su visita a Cuba le abrió los ojos a la realidad del país.

"No es que no sabía, sino que muchas veces no es suficiente saber, tienes que verlo, tienes que actuar, hacer algo al respecto", expresó en conferencia de prensa a su regreso a México.

"El ir a Cuba, me acuerdo y me pongo sentimental porque me abrió mucho los ojos, y yo vivo en total privilegio y estoy buscando formas para poder ayudar", dijo entonces.

Cantante, compositor, productor y empresario mexicano José Antonio "Pepe" Aguilar Jiménez se mostró feliz en redes sociales durante su visita a la isla y publicó en Instagram fotos y videos de los lugares que visitó.

"Cuba, su música y su gente", escribió junto a un video disfrutando en un restaurante, mientras un cuarteto de música cubana amenizaba la estancia a ritmo de la famosa guaracha "María Cristina me quiere gobernar", de Ñico Saquito.

Su visita a Cuba fue recibida con críticas por parte del exilio cubano en Miami.

