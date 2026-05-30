Trump se ofrece como reemplazo tras la retirada de artistas del Freedom 250 y dice que «atrae más público que Elvis»

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Donald Trump publicó este sábado en su red Truth Social un mensaje en el que se ofrece personalmente como sustituto de los artistas que han abandonado el festival Freedom 250, programado para el miércoles en Washington D.C., y afirma que «atrae más público que Elvis».

El anuncio llega un día después de que, según reportó Axios, aproximadamente dos tercios de los artistas anunciados para el Freedom 250 abandonaran el evento tras conocerse su vinculación política con Trump y el movimiento MAGA.

Trump ordenó a sus representantes evaluar la viabilidad de organizar un mitin llamado «AMERICA IS BACK» en el mismo lugar y hora.

Entre los artistas que se retiraron figuran Morris Day & The Time, Young MC, Martina McBride, Bret Michaels, The Commodores y los vocalistas originales asociados a Milli Vanilli. Solo C+C Music Factory, Vanilla Ice y Flo Rida permanecían en el cartel al momento del reporte.

Publicación en Truth Social

Varios performers denunciaron haber sido engañados sobre el carácter del evento. Martina McBride declaró que el festival «resultó ser engañoso», pues lo entendía como una celebración no partidista. Bret Michaels, por su parte, señaló que el evento se volvió «más divisivo» de lo que acordó al unirse.

Trump respondió con su característico estilo, burlándose de los artistas al decir que tienen «los yips» —expresión coloquial del deporte para describir el bloqueo nervioso bajo presión— ante su actuación del miércoles.

En el mensaje, el presidente se describió a sí mismo como «la atracción número uno en cualquier parte del mundo, el hombre que convoca audiencias mucho más grandes que las de Elvis en su mejor momento, y lo hace sin guitarra».

Trump calificó a los artistas retirados de «artistas de tercera categoría» y «demasiado pagados», y declaró: «No quiero a los llamados 'artistas' que cobran demasiado dinero y no son felices. Solo quiero estar rodeado de gente feliz, inteligente, exitosa y que sabe ganar».

El presidente también aprovechó para reivindicar su gestión: «Hace dos años, Estados Unidos estaba MUERTO. Ahora tenemos el país más CANDENTE de todo el mundo».

En el cierre del mensaje, Trump formalizó su propuesta: «Por medio de esta publicación, ordeno a mis representantes que estudien la viabilidad de organizar un mitin AMERICA IS BACK el miércoles, en Washington D.C., mismo lugar y misma hora. Solo se invita a grandes patriotas. Será una salvaje y hermosa celebración de América».

El Freedom 250 forma parte de un festival de 16 días denominado «Great American State Fair» en Washington D.C., organizado en el marco del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. La Casa Blanca tiene programadas actividades centrales del 25 de junio al 10 de julio, con un evento principal el 4 de julio.