Rubén Blades: La dictadura cubana parece por fin obligada a «renunciar al férreo control y represión»

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El emblemático cantautor y activista político panameño Rubén Blades publicó ayer en su página «Apuntes desde la Esquina» un análisis político sobre Cuba en el que concluye que la dictadura «parece por fin estar obligada a enfrentar su futilidad y renunciar al férreo control y represión con la que ha sostenido su mandato por más de medio siglo».

El detonante de la reflexión es la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana el 14 de mayo, un hecho que Blades califica de «extraordinario acontecimiento político».

Blades describe la llegada de Ratcliffe como deliberadamente ostentosa: «arribó en un enorme avión con la bandera de los Estados Unidos impresa en su fuselaje, en lo que obviamente fue un despliegue premeditado de publicidad admitiendo y anunciando una visita aprobada por la dictadura».

Según el artista, ganador de varios premios Grammy, la utilización de la CIA como canal diplomático responde a una lógica calculada: «crear presión a través de la intimidación, con la presencia de quien podría repetir un ataque, semejante o mayor al efectuado en Caracas», y al mismo tiempo blindar políticamente al secretario de Estado Marco Rubio, quien de haber negociado directamente habría enfrentado acusaciones de traición por parte del exilio en Florida.

Blades traza un paralelo explícito con Venezuela, donde especula que Washington habría pactado con el entorno de Nicolás Maduro —permitiéndole mantenerse en el poder a cambio de petróleo y minerales— y sugiere que en Cuba podría buscarse un arreglo similar: «para la CIA resultará más fácil aplicar el tipo de arreglo que permita que el gobierno cubano se mantenga en el poder a cambio de evitar un éxodo masivo hacia la Florida».

En ese escenario, el artista advierte que el grupo GAESA, la oligarquía militar que controla una parte sustancial de la economía cubana, no cederá sin resistencia: «defenderá su caudal y futuro frente a la llegada de inversionistas norteamericanos», y añade que sus integrantes «estarán dispuestos a pactar con los que tradicionalmente han denominado como 'demonios' con tal de preservar su poder y prebendas».

Blades también ofrece su lectura de la acusación formal presentada el 20 de mayo por el Departamento de Justicia de EE.UU. contra Raúl Castro y cinco funcionarios cubanos por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, que causó la muerte de cuatro cubanoamericanos.

Para el compositor, esa acusación no es un acto de justicia en sí mismo, sino una maniobra política: «reemplazar a Raúl y a sus aliados en la negociación sobre el futuro de Cuba es lo único que explica el imputar a un individuo de 94 años con cargos que tienen más de tres décadas y que dudo podrán ser probados en un tribunal de justicia».

Lo que se busca, según Blades, es «la sustitución de un grupo, los 'históricos y línea dura' de Castro, por otro más pragmático y dispuesto a un arreglo con 'el imperio'».

El análisis se produce en el contexto de una Cuba en crisis multidimensional: la economía cayó aproximadamente un 5% en 2025, los apagones son crónicos desde mediados de 2024, más de un millón de cubanos emigraron desde 2021 y la población ya es inferior a 10 millones, según datos oficiales; aunque especialistas independientes ubican la cifra en menos de 9 millones.

Blades, que ha calificado al gobierno cubano como dictadura en múltiples ocasiones —incluyendo tras las protestas del 11 de julio de 2021—, es categórico sobre el agotamiento del modelo: «las dificultades existenciales por las que atraviesa Cuba no podrán ser resueltas apelando a su pueblo con desacreditados discursos de barricada, o planteamientos ideológicos».

Aunque el propio artista reconoce que su análisis es especulativo, cierra su texto con una frase que resume su intuición sobre el momento histórico que vive la isla: «Se está sintiendo que viene la cosa, cualquier día de estos».