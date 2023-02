Camila Cabello vuelve a la soltería tras su romance de ocho meses con Austin Kevitch

Ocho meses ha durado el amor entre la cantante cubana Camila Cabello y el empresario Austin Kevitch. Según reportan portales estadounidenses, los dos jóvenes han puesto fin a su noviazgo por sus "ocupadas" carreras, que dificultaron equilibrar sus profesiones con su relación.

Fue en verano del año pasado cuando la intérprete de "Havana" y el CEO de la aplicación de citas exclusiva Lox Club se dejaron ver juntos de lo más acaramelados por las calles de Los Ángeles. Unas imágenes que confirmaban una relación romántica entre ellos.

Sin embargo, la falta de compatibilidad en sus agendas habría provocado su ruptura tras ocho meses de romance. Una noticia que se ha dado a conocer a través de fuentes cercanas, que confirmaron la separación a Entertainment Tonight. "Se anunció en un boletín de Lox Club que su CEO está soltero otra vez", aseguró la persona al citado medio.

La misma fuente comentó que "no hay mala sangre entre ellos". La pareja se conoció a través de Nicholas Galitzine, quien interpretó al príncipe Robert en la película de Cenicienta protagonizada por Camila Cabello.

Antes de su relación con Kevitch, Camila tuvo una relación de casi tres años con el cantante canadiense Shawn Mendes. Su romance se confirmó después de que lanzasen su segunda colaboración juntos, "Señorita". Antes de eso, habían trabajado juntos en "I Know What You Did Last Summer", en 2015.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.