Madre de Chyno Miranda advierte a Nacho tras el reencuentro con su hijo: "No te prestes para eso"

Los fans de Chyno Miranda y Nacho Mendoza se llevaron una gran alegría al verles reunidos de nuevo. Los dos integrantes del icónico dúo venezolano se reencontraron en la Clínica El Cedral donde se encuentra ingresado Chyno desde hace algunos meses. Pero a pesar de la emoción que provocó su encuentro entre sus seguidores, no fue esa la reacción de la madre del cantante venezolano Alcira Pérez.

La señora reaccionó a la foto en un vídeo que subió a las redes sociales donde expresó la preocupación que siente por su hijo, al que se dirige directamente.

"Yo conversé contigo en la clínica y comentamos sobre el show y te dije que no estabas preparado para un show como ese. Tú te molestaste conmigo e insistí que no puedes hacerlo porque no estás preparado aún. No estás en condiciones para eso, te molestabas cada vez que lo decía", dijo la madre de Chyno Miranda, desvelando así que su hijo y Nacho tendrían pensado hacer un show para poder costearse su estancia en la clínica.

Recordamos que la señora no está de acuerdo con que su hijo este en ese centro, al que fue trasladado por orden judicial. "Tengo conocimiento que cuando él sale [del Cedral] con Astrid consume marihuana medicinal", aseguró Alcira Pérez, quien comentó que tiene pruebas sobre esto. Unas acusaciones que no es la primera vez que vierte sobre la actual pareja de su hijo.

En el mismo vídeo también aprovechó para mandarle un mensaje a Nacho. "No te prestes para eso, creo que si tu mamá estuviese en ese caso, ten la plena seguridad de que ella estuviera aquí sentada solicitando a Jesús que no se prestase para eso".

La madre del artista aseguró que lo único que le importa es la salud de su hijo. "Él es un ser humano, no un productor", sentenció.

