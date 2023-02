Décima de campesino cubano se hace viral: "Hay que volver a la tusa como en los tiempos de Hatuey"

Un campesino se viralizó en internet con una décimas que retratan la crisis general que viven desde hace meses los cubanos, con apagones, inflación de precios y déficit de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad.

El hombre, que se popularizó en Tik Tok, montado en un caballo fue enlazando los versos, hasta componer cuatro estrofas, y cada una termina con la frase "como en los tiempos de Hatuey.

La primera estrofa habla de los apagones, que desde hace varios meses tienen a los cubanos viviendo a oscuras, y aunque en los últimos tiempos ha existido cierta tendencia a la estabilidad en el servicio eléctrico, el gobierno anunció que hasta mayo habrán cortes de corriente de unas tres horas, como promedio.

Como no hay electricidad, la gente se ve obligada a buscar soluciones y alternativas para cocinar sus alimentos, como el carbón; aunque no todos se lo pueden permitir, por los precios que tienen actualmente en el mercado informal, a más de 300 CUP el saco.

Tampoco hay acceso a productos de aseo y el jabón que vendía habitualmente el gobierno de manera racionada es cada vez más escaso, supuestamente porque el país no puede comprar la materia prima en el mercado internacional.

Solo quienes tengan familiares en el extranjero o destinen sus ahorros a comprar el producto pueden acceder a este producto tan necesario.

La segunda estrofa de estas décimas cubanas menciona el déficit alimentario que padecen los cubanos, quienes consumen prácticamente lo que pueden y no lo que quieren.

Asimismo, se burla de la tendencia oficial de sustituir la harina de trigo por la de yuca y la elaboración de casabe, un alimento tradicional cubano confeccionado por los aborígenes precolombinos que habitaron la isla.

El campesino criticó que los actuales precios no permiten a los cubanos ni comer ni vestir, necesidades básicas del ser humano, por tanto sugiere que es mejor ir en taparrabos, tal y como lo hicieron los taínos en el pasado.

Por último, mencionó que el uso del papel sanitario "es un lujo" reservado solo para la realeza, por tanto propuso que se retornara a la tusa de maíz para limpiarse cada vez que se vaya al baño.

A continuación, CiberCuba comparte el texto de las décimas campesinas, que describen muy bien la crisis cubana.

La electrificación

por siempre se está extinguiendo

Y la gente está haciendo

con tres piedras un fogón

El que no tiene jabón

busca pencas de maguey

y un sombrero de yarey

usan de ventilador

para aplacar el calo

como en los tiempos de Hatuey.

Cuando la luz se me va

me da un cocuyo destellos

como en los tiempos aquellos

de Cuasiguaya y Guamá.

Yo como garza y majá

no como bistec de buey

para cumplir con la ley

y si no encuentro pan suave

me pongo a comer casabe

como en los tiempos de Hatuey.

Ya venden pan con lechón

en la paladar de Danesio

pero cuando ves el precio

se para la digestión

Fui a comprar un pantalón

de marca, color mamey,

y el tipo me dijo: Seis

billeticos de los bravos.

Habrá que usar taparrabos

como en los tiempos de Hatuey.

Esta vida es un calvario

esperando el alumbrón

para hacer la cocción

del alimento diario.

¿Usar papel sanitario?

Eso es un lujo de rey.

En un humilde batey

ninguna dama lo usa

hay que volver a la tusa

como en los tiempos de Hatuey.