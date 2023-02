Seguridad del Estado amenaza a exmarido de presa política con retirarle custodia de sus hijos

La Seguridad del Estado amenazó al opositor Ángel Delgado Almira, exesposo de la presa política cubana del 11J, Lisandra Góngora Espinosa, con encarcelarle y retirarle la custodia de sus hijos por “diversionismo ideológico”.

“Ángel Delgado, exesposo de la manifestante del #11J Lisandra Góngora, ha sido amenazado por la Seguridad del Estado con retirarle la custodia de sus cuatros hijos en común. Primero alejan a 4 niños de su madre, condenada a 14 años por protestar. Ahora quieren alejarlos del padre”, denunció este domingo la organización no gubernamental Cubalex.

Por su parte, la organización opositora Movimiento Escudo Cubano precisó a través de un comunicado que Delgado recibió actas de advertencia el pasado 16 de febrero, cuando fue amenazado por el conocido como capitán Denis de la Seguridad del Estado, en el municipio de Güira de Melena, Artemisa.

“El Movimiento Escudo Cubano denuncia ante la opinión pública internacional y las organizaciones de derechos humanos que el opositor Ángel Delgado Almira, miembro de este movimiento, fue amenazado y recibió actas advertencias por parte del capitán de la Seguridad del Estado, Denis, las cuales no reconoció y mucho menos firmó”, señaló.

Captura de pantalla Facebook / Movimiento Escudo Cubano

A finales de agosto, Góngora Espinosa afirmó en un mensaje de audio enviado desde la prisión que la larga condena en su contra demuestra el temor del régimen hacia los opositores en el país. La manifestante de las históricas protestas del 11 de julio enfrenta una condena de 14 años de prisión por ejercer su derecho a la libre expresión.

"Me condenaron a una sentencia de 14 años de privación de libertad y no voy a negar que estoy triste porque extraño a mis mambisitos, pero no me siento vencida y menos derrotada, me siento más fuerte y más lleno de odio contra estos terroristas", expresó en su mensaje, difundido por la organización defensora de los Derechos Humanos en la isla, Cubalex.

Góngora Espinosa fue acusada de sabotaje, robo con fuerza y desorden público –junto al periodista independiente Jorge Bello Domínguez– como presuntos responsables del ataque a la tienda en Moneda Libremente Convertible "La Imprenta", en Güira de Melena, durante las protestas del 11J. Bello Domínguez fue condenado a 15 años de cárcel en el mismo caso.

“Las amenazas y actas contra Ángel incluyen que el opositor podría ser encarcelado y retirada la custodia de sus hijos por ‘diversionismo ideológico’ y a la vez, acosado por exponer una fotografía de la prisión del Guatao, conocida como Manto Negro, donde se encuentra detenida su esposa”, indicó el Movimiento Escudo Cubano.

Captura de pantalla Facebook / Natanael Opositor

A finales de diciembre trascendía que Góngora Espinosa podría quedar fuera de un presunto indulto del régimen por mantener su activismo desde la cárcel. Según Delgado, una Mayor del Ministerio del Interior le informó -de manera no oficial- que 123 prisioneras serían indultadas en Cuba, pero que ella no obtendría ese beneficio por su activismo.

Con una intensa actividad de denuncia, Delgado ha sido determinante en la visibilización del caso de su exesposa. Ante las nuevas amenazas recibidas, este sábado el Movimiento Escudo Cubano hizo responsable “al capitán Denis de la Seguridad del Estado por lo que le pueda suceder al opositor, sus hijos y familiares”.

El “diversionismo ideológico” fue acuñado en Cuba por el dictador Raúl Castro en 1972 en un discurso ante el Ministerio del Interior (MININT) de Cuba. Derivado de la “subversión ideológica” en la fraseología soviética, definía la práctica discursiva de sujetos sin el "verdadero compromiso revolucionario".

El “diversionismo ideológico”, según Wikipedia, redefinió la cultura política del panorama social cubano durante las décadas de los setenta y ochenta, funcionando incluso como una categoría jurídica y moral para proscribir, y desmoralizar a los ciudadanos disidentes y revolucionarios que adoptaron normas que el Estado buscaba como desviadas de las conductas sociales estándar.