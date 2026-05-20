Trump advierte que EE. UU. no tolerará a Cuba como Estado que alberga operaciones militares y terroristas hostiles

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El presidente Donald Trump publicó este miércoles un mensaje presidencial por el Día de la Independencia de Cuba en el que advirtió que Estados Unidos «no tolerará un Estado canalla que albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas extranjeras hostiles a tan solo noventa millas del territorio estadounidense».

La declaración, emitida desde la Casa Blanca con motivo del 124 aniversario de la fundación de la República de Cuba, no acusa al régimen de La Habana de llevar a cabo operaciones militares propias contra EE. UU., sino de dar cobijo en su territorio a actores hostiles extranjeros, un matiz que la administración ha sostenido de forma consistente en documentos previos.

Trump calificó al régimen cubano de «traición directa a la nación por la que lucharon y murieron sus patriotas fundadores» y afirmó que sus líderes militares «no han demostrado ningún interés en garantizar la prosperidad del pueblo cubano, canalizando su atención únicamente hacia mantener el control y exportar violentamente el comunismo y el despotismo al exterior».

En el mensaje, el presidente también hizo referencia a la captura y extradición del «narcoterrorista venezolano Nicolás Maduro» en enero de 2026 como señal de advertencia directa al régimen cubano: «La acusación formal y la expulsión de Maduro enviaron un mensaje claro a sus aliados socialistas en La Habana: este es nuestro hemisferio, y quienes lo desestabilicen y amenacen a Estados Unidos enfrentarán consecuencias».

Trump destacó además las sanciones impuestas tras esa operación: «He promulgado poderosas nuevas sanciones contra el aparato militar y de inteligencia de Cuba, y contra quienes les brindan apoyo material y financiero, privando al régimen de recursos y a sus élites de la oportunidad de lucrarse con el sufrimiento del pueblo».

El mensaje se produce en el marco de una escalada sostenida de presión contra La Habana. El 18 de mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a la Dirección de Inteligencia cubana (DGI/G2) y a nueve altos dirigentes, entre ellos mandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El 7 de mayo, Washington sancionó al conglomerado militar GAESA y a su presidenta, Ania Guillermina Lastres Morera.

El 1 de mayo, Trump firmó una nueva orden ejecutiva que amplió las sanciones contra funcionarios cubanos responsables de represión y amenazas a la seguridad nacional estadounidense, en línea con la Orden Ejecutiva 14380 firmada en enero, que declaró una emergencia nacional respecto a Cuba y vinculó al régimen con Rusia, China, Irán, Hamás y Hezbollah.

En paralelo, el martes Politico informó que el Pentágono y el Comando Sur habrían iniciado planificación de escenarios militares contra Cuba, desde ataques aéreos puntuales hasta una invasión terrestre, aunque sin que Trump haya tomado una decisión definitiva.

A finales de abril, el Senado rechazó por 51-47 una resolución que habría limitado la capacidad de Trump para ordenar acciones militares contra Cuba sin autorización del Congreso.

Este mismo miércoles, el secretario de Estado Marco Rubio difundió un mensaje en video al pueblo cubano en el que ofreció una nueva relación entre EE. UU. y Cuba, con 100 millones de dólares en alimentos y medicinas, condicionada a que el trato sea directamente con el pueblo y no con GAESA.

Trump cerró su mensaje con una promesa: «No descansaremos hasta que el pueblo de Cuba recupere la libertad que sus antepasados lucharon tan valientemente por establecer hace más de 100 años».