Niegan cirugía a opositora cubana paciente de VIH

La opositora Evelyn Pineda Concepción, paciente de VIH, denunció que lleva más de 18 días esperando por una operación de unos ganglios sin que las autoridades médicas le den una respuesta.

Por esta razón, la miembro del movimiento Opositores por una Nueva República decidió plantarse afuera de su casa en Guanabacoa donde colgó un cartel exigiendo atención médica, según se puede constatar en un video enviado por Pineda Concepción al medio independiente Cubanet.

“Llevo 18 días complicada con estos ganglios debajo de los brazos y yendo a todos los hospitales (…) y ninguno me da solución a esto. Lo que me saben de decir es que eso lleva cirugía, pero no encuentran un cirujano que me opere, no tienen recurso en los salones para operarme, ni tampoco tienen un hospital”, aseguró la opositora.

La opositora dijo que entendía esta situación como parte de la represión que el gobierno cubano ha desplegado sistemáticamente contra ella y su familia.

En un video posterior, Evelyn Pineda Concepción denunció que dos oficiales de la Seguridad del Estado le quitaron el cartel y le amenazaron con encarcelarla si seguía protestando.

Asimismo, se pudo ver otra grabación donde la opositora y su madre protestaban ante los dos miembros de la policía política, exigiendo atención médica.

La madre de Pineda Concepción teme que los ganglios que su hija tiene debajo del brazo le puedan provocar una sepsis generalizada, razón por la que pide que sea operada cuanto antes.

Por otra parte, Pineda Concepción explicó que actualmente el gobierno cubano ha dejado de atender socialmente a los pacientes de VIH, quienes ya no tienen acceso a dieta especial o medicamentos retrovirales.

“Desde que entré en el movimiento opositor hace 14 años todo el tiempo me niegan la atención médica o me pelotean de hospital en hospital”, lamentó.

La opositora, madre de un niño pequeño también portador de la enfermedad, pidió el apoyo y la solidaridad de la comunidad cubana en el exterior ante la difícil situación que atraviesan.

“Que alguien nos ayude, que nos saquen por Cruz Roja, que nos den atención en otro país, aquí nos vamos a morir”, concluyó.

No es la primera vez que Pineda Concepción protesta para exigir que le brinden atención médica.

En 2021, cuando padecía unos abultamientos en la zona del cuello que supuraban y le provocaban dolores y dificultades para tragar y respirar, la opositora salió a protestar para exigir una atención médica profesional que no la discriminase por sus ideas políticas.