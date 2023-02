Anuel AA presume de cambio físico desde el gimnasio: "Qué problemón voy a ser en un mes"

Anuel AA se está poniendo en forma. El intérprete de "China" ha adoptado un estilo de vida más saludable incorporando en su día a día rutinas de ejercicio para sentirse mejor por fuera y por dentro. ¡Y el resultado salta a la vista!

Durante meses el aspecto físico de Anuel AA ha sido muy comentado entre los cibernautas y sus seguidores, que apreciaban al artista puertorriqueño mucho más delgado. Pero desde hace semanas, el trapero decidió cambiar sus hábitos y recuperar en forma de músculo algunas de esas libras que había perdido, y el ejercicio ha sido un factor clave en la búsqueda de ese cuerpo que quiere conseguir.

Para ello está trabajando duro en el gimnasio y las rutinas de ejercicio están siendo de lo más efectivas. El resultado de todo ese esfuerzo y sacrificio lo mostró en un vídeo que colgó en Instagram en el que aparece sin camiseta, con más libras y mostrando sus músculos. Un aspecto físico renovado del que se siente muy orgulloso Anuel AA.

"Diablos, ¿qué es esto? Tengo tetas cabrón. ¿Qué fue esto que hicimos? Yo no me podía poner así, ahora esto va a estar imposible", comentó mientras se miraba en un espejo. Además, no tiene pensado detenerse hasta sacar abdominales. "Qué problemón voy a ser en un mes. Saco las abdominales y me termino el tatuaje del pecho", dijo al pie del vídeo sobre los planes que tiene para más adelante.

Este cambio físico coincide en el tiempo con su recién estrenada soltería. Anuel puso fin a su relación con Yailin, con la que se casó el año pasado y con quien está esperando una niña. De hecho, muchos usuarios en redes asocian su nuevo aspecto con la ruptura.

"Aquí es donde confirmamos todos que Yailin te estaba consumiendo", "Se dejó de Yailin y está agarrando carne" o "Entonces si era verdad que Yailin se lo estaba consumiendo", son algunos comentarios que le dejaron al cantante.

