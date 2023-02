Abren heladería privada en un área del restaurante Castillo de Jagua en La Habana

Una heladería privada fue abierta en una de las áreas del restaurante estatal Castillo de Jagua, ubicado en la barriada del Vedado, en La Habana.

Según explicó el gobierno de La Habana en una nota aclaratoria, uno de los espacios del céntrico local, ubicado en la esquina de 23 y G, fue arrendado a la Mypime Bianca S.R.L, "para el expendio de helados que ellos producen, servidos en vasos y también en pote".

Con la incorporación de este negocio de Bianca S.R.L., que regenta varias heladerías en La Habana donde venden su línea de helados Diluna, se busca "elevar los ingresos y ampliar la oferta que se ofrece a la población", precisó la nota que responde a un texto de un medio independiente donde se aseguraba que el restaurante había pasado a manos de la empresa extranjera.

Captura de Facebook / Bianca S.R.L.

De acuerdo con la nota, el Castillo de Jagua es una Unidad Empresarial de Base Perfeccionada y pertenece a la empresa estatal socialista, Restaurantes de La Habana.

En el comunicado, donde el gobierno aprovecha para arremeter contra la prensa independiente cubana, se afirma que en la entidad se ofrece "un servicio con la mayor calidad posible, en la compleja coyuntura económica que vive nuestro país, conscientes del importante papel social que nos corresponde jugar".

Varios internautas han denunciado en las redes sociales los altos precios que ostenta la heladería, donde cada bola de helado de 50 gramos cuesta 80 pesos cubanos.

Captura de Facebook / Andrés Saborit Hernández

Un internauta que indagó por los precios de la carta del comercio, insertó la relación del costo del postre que oscila entre los 80 y los 650 pesos.

El Castillo de Jagua se suma a los restaurantes estatales que buscan "reanimar" su oferta gastronómica y comercial mediante la privatización de la gestión de locales antaño estatales.

La apertura de una soderia-hamburguesera en el Complejo Zapata y 12 fue anunciada por la prensa oficialista como una muestra del “encadenamiento productivo” entre la estatal Empresa Provincial de la Industria Alimentaria (EPIA) y una empresa privada.

A inicios de 2021, el gobernante Miguel Díaz-Canel aseguraba en una reunión con cuentapropistas, representantes de empresas estatales y cooperativistas no agropecuarios de todo el país que "la revolución no va entregar el sector no estatal al enemigo".

"El sector estatal es nuestro", dijo el hombre tras aclarar que seguiría desarrollando la iniciativa privada de manera condicionada, insistiendo en que la iniciativa privada solo serviría como "complemento de la economía estatal".

Hasta la fecha, el gobierno cubano ha aprobado la creación de unos 6,300 actores económicos y alreddor del 70 % fracasan, la mayoría por razones burocráticas y escasez de materias primas.