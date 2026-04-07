En ruinas famoso restaurante Los Siboneyes en La Lisa: "Era uno de mis favoritos en La Habana"

Un video publicado en Facebook por el usuario Evelio Valdés muestra el estado de absoluta ruina en que se encuentra el restaurante Los Siboneyes, uno de los establecimientos de comida criolla más populares del municipio La Lisa, en La Habana.

El edificio, de arquitectura curva o semicircular característica, aparece con las ventanas tapiadas con tablones de madera, el techo dañado y vegetación silvestre creciendo sin control a su alrededor.

Los cubanos que lo frecuentaron recuerdan con nostalgia sus frijoles negros dormidos, lechón asado al jugo, chicharrones y costillas fritas.

"Era uno de los lugares de La Habana donde mejor comida criolla existía. Todo era exquisito, me atrevo a decir que hasta el restaurante "El Cochinito" tenía que coger la cola pero hoy no es más que un recuerdo. Otra parte de nuestra tierra arrasada", escribió uno de los comentaristas.

"Restaurante insignia de La Lisa, lugar acogedor y de exquisita comida criolla, pero como todo ya es pura destrucción, da mucha tristeza ver como todo nuestro país está destruido", lamentó una internauta.

"Le cayó la Bomba Atómica. ¡Qué horror! No es ni la sombra de lo que era", sentenció otra persona.

Cerca de "Los Siboneyes" también funcionó el restaurante Autopista en los años 70, famoso por su tasajo, pero igualmente desaparecido.

El restaurante "Los Siboneyes" formó parte de la red de gastronomía estatal habanera al menos hasta 2018. Su deterioro se inscribe en un patrón sistemático de abandono de la infraestructura de la Isla.

Otros casos similares son los del famoso restaurante chino Lai-Lai en Varadero lleva más de cinco años cerrado bajo el pretexto de una reparación que nunca ocurrió, y el emblemático Mirador de Guisa, en Granma, que terminó incendiándose en marzo de 2026 tras años de deterioro.