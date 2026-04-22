Una pizza en mil pesos. Si le agregas algo pierdes el bolsillo

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El restaurante del Hotel E Velasco y Louvre, en el Centro Histórico de Matanzas, anunció en Facebook la incorporación de pizzas y espaguetis a su menú, pero omitió publicar precios, moneda de cobro o formas de pago, lo que desató una avalancha de preguntas en los comentarios.

Ante la presión de decenas de usuarios, el establecimiento —perteneciente a la cadena estatal Cubanacan Hoteles— respondió finalmente con los detalles.

"Es en moneda nacional. El pago puede ser por POS, código QR o en efectivo. Las pizzas están en 1,000 pesos y los agregos entre 200 y 500", informó.

La primera reacción de muchos fue asumir que los precios eran en dólares o en moneda libremente convertible, reflejo de la desconfianza acumulada hacia los hoteles estatales cubanos, que con frecuencia operan con doble moneda.

Meily Triana fue una de las primeras en expresarlo: "Si pero creo que es en dólares."

El hotel tuvo que aclarar en repetidas ocasiones que el cobro era en pesos cubanos.

Yoly de León resumió la frustración colectiva: "Hay personas que preguntan si es en dólares y no reciben respuesta clara, otros quieren saber si se puede pagar por Transfermóvil y tampoco. Falta información completa sobre tipo de pago, moneda y precios."

La usuaria Naydelis Verrier apuntó a una práctica extendida en el país: "Nunca publican los precios."

Iván Ulloa Domínguez fue más directo y advirtió que "algunas cosas pueden estar en dólares".

El precio de 1,000 pesos por una pizza resulta elevado si se tiene en cuenta que el salario medio estatal fue de 6,930 pesos en 2025, lo que equivale a apenas 13 dólares al cambio informal. Una sola pizza representaría así cerca del 14% del salario mensual de un trabajador estatal.

No es la primera vez que los precios de pizzas en establecimientos estatales generan polémica.

En 2022, una pizza de queso en restaurantes estatales de Sancti Spíritus costaba entre 280 y 300 pesos, cifra que ya entonces escandalizó a muchos consumidores.

Poco después, Palmares S.A. subió ese precio a 470 pesos, consolidando una tendencia alcista que no ha parado.

El episodio del Hotel Velasco ilustra la brecha cada vez más amplia entre lo que cuestan los alimentos y el poder adquisitivo real de la población cubana, una tensión que se refleja incluso en la desconfianza con la que los usuarios leen un simple anuncio en redes sociales.