Cubano denuncia estafa en venta de citas para Embajada de México en La Habana

El influencer cubano Adrián Peachy denunció que fue estafado cuando intentó comprar una cita para pedir visa en la Embajada de México en La Habana a mediados del último año.

“La Embajada de México es un fraude total, venden todas las citas. Eso no sirve. Están haciendo eso hace años y van a seguirlo haciendo. Cada vez que cambian al jefe y botan a todo el mundo lo vuelven a hacer. Es la embajada más corrupta que yo he visto”, apuntó el influencer en su más reciente video por el canal de YouTube en el que contó cómo fue víctima de una estafa en junio de 2022 cuando intentaba sacar una visa para México para emigrar de Cuba hacia Estados Unidos, donde finalmente está radicado.

Adrián contó que tras varios intentos de acceder al portal oficial para agendar una cita decidió “en su desespero” comprar una cita, tras ver en varios grupos que era una práctica a la que muchos habían acudido para lograr pedir una visa en ese consulado mexicano.

“Todo el mundo quería irse y quería hacerlo por México, porque era la alternativa más barata y la más fácil para llegar a Estados Unidos, pero cada vez que sacaban las citas no duraban ni 10 minutos. Las citas desaparecidas, nunca nadie podía coger una cita”, apuntó sobre su decisión de comprar por “la izquierda” una fecha para presentar su caso ante el consulado mexicano en La Habana.

Tras contactar a una persona, que se publicitaba en los referidos grupos en redes sociales, acordó la compra de una cita por 2,000 dólares en dos pagos a través de transferencia bancaria.

Contó que esa persona le dijo que vivía en Pinar del Río y que no podía ir a La Habana a buscar el dinero.

“Me podrán decir estúpido, pero esas son las cosas que uno hace por tal de salir de Cuba, los riegos que uno está dispuesto a tomar, yo si no daba el dinero no tenía ni siquiera un esperanza para poder salir de Cuba. Era más fuerte mi miedo a quedarme en Cuba que el miedo a que me robaran el dinero”, confesó en joven influencer, quien hizo un primer pago de 750 dólares para conseguir su cita en el citado consulado.

Después de mucho insistir, apuntó, finalmente esa persona le envió un PDF con toda la información sobre su cita y las identificaciones correspondientes para autentificar que era un documento válido.

Pero, dijo, al ir a la embajada mexicana en la capital cubana para comprobar si era verdadera le confirmaron que era una cita falsa. Tras denunciarlo y tratar de contactarlo, finalmente se dio cuenta que había sido estafado.

“Esa persona se llama Eduardo Reyes García y su número telefónico es +53 5995 3828. También tiene otro cómplice que se nombra Adrián”, subrayó el joven influencer, además de compartir una foto del estafador.

“Ese me robó y estafó 750 dólares. Eso fue para mí un dolor que no puedo explicar y no lo conté porque no quería que nadie supiera que estaba intentando salir del país”, explicó, además.

Asimismo, confesó que esa estafa fue “una lección para mí para hacer las cosas correctas, no adelantarme”, aunque admitió que en “Cuba no hay muchas formas y la embajada de México sabe todo lo que está pasando y no hace nada, lo que le interesa es seguir robándole a las personas. En Cuba se vende todo falso, desde visas, pasajes de avión. Hay que tener mucho cuidado”.

Desde hace varios años los residentes en la isla han denunciado la corrupción del sistema de citas del Consulado mexicano en la isla, donde la demanda de visas es creciente, especialmente en el contexto de la actual crisis migratoria cubana.

En la última semana el consulado de México en Cuba publicó las estadísticas de citas para visa atendidas en enero y varios cubanos reaccionaron indignados por el mal funcionamiento del sistema: "No queremos cifras, queremos resultados", dijeron.

Según una publicación de la sede diplomática en Twitter en el mes de enero de 2023 fueron atendidas 1,234 citas para visado. Además, se realizaron 36 pasaportes a mexicanos, cinco registros de nacimiento y 1,709 legalizaciones, para un total de 3,730 trámites.

Sin embargo, los cubanos afirmaron que el sistema de citas habilitado es, en resumen, un desastre, y que los turnos para entrevistas consulares se venden ilegalmente en más de 1,600 dólares.

"No queremos cifras queremos estadística queremos resultados reales no puede ser posible que hasta para legalizar un documento haya que esperar una cita que el sistema nunca abrió.", expresó una mujer.

"Pongan fin a la corrupción con el costo de citas, se venden hasta por 1600 dólares, a las pruebas me remito.", agregó.

Un cubano, por su parte, instó a los funcionarios mexicanos a hablar "de la falta de transparencia, visas denegadas arbitrariamente con todos los requisitos, de los cientos de familias separadas porque quien realmente aprueba las visitas es el gobierno cubano.", apuntó.

"De qué hermandad y solidaridad hablan si de esas "visas atendidas" deniegan la mitad mientras un mexicano viene a #Cuba solo con sus pasaje. Tienen las manos manchadas de sangre", consideró el solicitante.

Esta situación ha obligado al gobierno de México a probar varias iniciativas a fin de acabar con la venta ilegal de turnos.

En diciembre un nuevo sistema habilitó una lista de espera y la asignación de las citas por trimestre. En la primera quincena de marzo se asignarán las citas para el segundo trimestre de 2023, recuerda el Consulado en Twitter.

A pesar de esas medidas y de varias investigaciones anunciadas en curso, los cubanos siguen quejándose de que no pueden obtener una entrevista.

Incluso, en enero de este año la prensa mexicana denunció la venta de citas para entrevistas en el consulado de México en La Habana, cuyos precios rondan entre los $1,000 y $3,000 dólares.

El diario Milenio cita el caso de Vanessa [sin precisar apellidos], una mujer que lleva varios meses intentando sacar una cita para su esposo, quien asegura que "la única manera de obtener cita para una entrevista consular, es mediante su compra ilegal a precios que rondan entre 1,000 y 3,000 dólares".

La mujer contó que "al intentar solicitar una cita, no pudo validar sus datos debido a un error al llenar los campos, por lo que tuvo esperar a un nuevo proceso de solicitud".

El periódico constató que los turnos se venden en grupos de internet que cuentan hasta con 30,000 miembros y donde, además, se ofrecen visas de trabajo o turismo por 5,000 dólares. Estos incluyen la cita en el consulado, el transporte y la renta.

"Yo no voy a pagar, porque es un trámite gratuito; piden un adelanto para poder acceder a la página y pagar el resto, así se maneja. No podemos obtener una cita si no la compramos, siempre esperamos a que abra la página", comentó Vanessa.