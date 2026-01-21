Cubano es arrestado en Florida tras participar en estafa con cientos de libras de langosta

Vídeos relacionados:

Ver más

Un cubano residente en el sur de la Florida terminó tras las rejas luego de verse involucrado en una estafa que dejó a un negocio local sin cientos de libras de langosta, uno de los productos más cotizados y caros del mercado de mariscos.

El caso fue revelado por el medio Local 10, que citó información del Departamento de Policía de Medley sobre el arresto de Denis Paredes Matos, de 32 años y vecino de Hialeah.

Según las autoridades, el fraude se produjo en perjuicio de Tarpon Bay Corporation, un mayorista de mariscos ubicado en Medley, al que un supuesto cliente logró engañar mediante pagos con tarjetas de crédito que nunca llegaron a procesarse.

Todo comenzó cuando un hombre identificado únicamente como “Aldofo” realizó un primer pedido de 100 libras de langosta, valorado en unos 4,500 dólares. El encargo fue recogido al día siguiente por Paredes Matos, luego de que el comerciante creyera que el pago había sido aprobado.

Poco después, el mismo cliente solicitó un segundo pedido mucho mayor, en el que fueron alrededor de 600 libras de langosta, por un valor cercano a los 15,000 dólares, intentando dividir el pago entre varias tarjetas.

Aunque algunas transacciones fueron rechazadas, dos parecieron aprobarse y permitieron que la mercancía volviera a salir del local. No fue hasta el domingo que el banco alertó al dueño de la empresa de que los pagos nunca se habían concretado, dejando al descubierto el engaño.

Lo más leído hoy:

Lejos de desaparecer, el estafador volvió a intentar otro pedido similar el lunes. Esta vez, el comerciante decidió contactar a la policía, que montó un operativo y esperó la llegada del mensajero. Paredes Matos fue arrestado cuando acudió nuevamente al lugar para recoger la langosta.

Durante el interrogatorio, el cubano aseguró que solo estaba cumpliendo encargos asignados por una persona que conoció mientras trabajaba como conductor de Uber. Dijo que lo conocía como Luis Ramón Díaz y que recibiría 500 dólares por cada entrega, según el informe policial citado por Local 10.

Paredes Matos fue acusado de participar en un esquema organizado para defraudar y trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde permanecía detenido con una fianza de 2,500 dólares.

Los registros carcelarios indican además que el cubano enfrenta una retención migratoria, un elemento que añade incertidumbre a su situación legal en Estados Unidos.

Hasta el momento, no existen registros oficiales de ninguna persona detenida bajo el nombre del presunto organizador del fraude, lo que deja abiertas muchas preguntas sobre quién estuvo realmente detrás de la estafa y si habrá más arrestos relacionados con el caso.