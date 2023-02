Cándido Fabré vuelve a quedar fuera del Festival de Salsa en La Habana: "Porque le canté a Fidel"

El sonero cubano Cándido Fabré volvió a quedar fuera del Festival de Salsa en La Habana y aseguró que se debe a que le cantó a Fidel Castro.

Fabré compartió un mensaje en sus redes sociales escrito en versos, y señaló que es un "tema tema picantico". En el texto se refiere a su exclusión del Festival de Salsa de La Habana.

"Yo soy un home Ron, pero de mi no quieren saber porque le canté a Fidel, hablo de Revolución, canto libre mi opinión, tengo una sola bandera, me quieren dejar afuera", comienza diciendo el cantautor.

Fabré, en su enigmático mensaje, parece dirigirse a las autoridades del Ministerio de Cultura de Cuba, cuando dice que "no va a pedir perdón", y que no piensa hacer como los camaleones, e ir cambiando de color.

"Saben que no soy vulgar, pero como buen cubano, hablando a lo mexicano, me quieren chingar. Celebren su festival, yo no tengo doble cara, me quiere la capital, pero no soy de la guara", expresó.

En sus versos asegura también que cuando se presenta en La Habana "se desborda el malecón" y hace referencia a que sus problemas de voz no impiden que sea un gran exponente de la música popular bailable en Cuba.

Lo más impactante de su mensaje, es el estribillo que ha creado para lo que parece ser una canción de denuncia de esta nueva exclusión del Festival de la Salsa en La Habana.

"Chinguen chinguen chinguen, chinguen todo lo que quieran, que cuando yo me empingue, se acabó la chingadera", dijo el sonero.

Fabré es un músico popular que arrastra multitudes cuando se presenta, pero pocas veces suele hacerlo en la capital cubana.

En este Festival de la Salsa en La Habana en 2023 han participado figuras como Manolín el Médico de la Salsa, quien durante muchos años tuvo una posición contraria al régimen y residió fuera de la isla en Estados Unidos y en España.

En 2020 Fabré publicó un video en sus redes sociales donde dejó muy clara su decepción por no haber sido invitado a la quinta edición del Festival de la Salsa.

En esa ocasión dijo que su exclusión del evento le dolió pero no lo entristeció porque los bailadores y seguidores del son y la salsa en Cuba sí lo tienen en cuenta.

“El mundo me quiere y los quiero, y aquí estoy. Decididamente se ve que el bloqueo no solamente viene de afuera; el bloqueo de adentro también duele mucho, fundamentalmente en la música”, dijo el artista popular.