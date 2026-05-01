A gritos de "Arriba Fidel", Cándido Fabré anima el Primero de Mayo en Bayamo

El popular artista santiaguero se presentó en el área El Bosque de la capital granmense, tras el desfile oficial

El músico y compositor Cándido Fabré abrió este viernes un concierto en Bayamo con gritos de «¡Arriba Fidel!» para animar el cierre de las actividades a propósito del Primero de Mayo en la provincia de Granma, en un concierto enmarcado en el centenario del natalicio del dictador cubano.

El popular artista santiaguero se presentó en el área El Bosque de la capital granmense tras el desfile oficial, en un evento confirmado un día antes por la primera secretaria del Partido Comunista en Granma, Yudelkis Ortiz Barceló, quien aseguró en su perfil de Facebook que el concierto "quedará para la historia".

Fabré arrancó su show con la arenga "¡Arriba Fidel! ¿Ustedes quieren fiesta? ¡Pónsela!" antes de interpretar su canción Ustedes quieren fiesta, coreada por el público bayamés.

Un video del momento, publicado en Facebook por el usuario Michel Carlos Santiesteban, registró el arranque de la actuación con el músico al frente del escenario montado con tarima, estructura metálica y equipo de sonido profesional en El Bosque.

El concierto se inscribió en el lema oficial del régimen para este año La Patria se defiende, dedicado al centenario de Castro, al aniversario 65 de Playa Girón y al XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba.

No es la primera vez que Fabré presta su imagen a actos del régimen en Granma. En marzo de 2025 participó en un acto de reafirmación revolucionaria en Río Cauto, en la misma provincia.

En enero pasado elogió públicamente al exdirigente Lázaro Expósito, al afirmar que "con revolución y socialismo sí se puede incentivar un pueblo y sacarlo adelante".

El músico ha mostrado, sin embargo, posiciones más ambiguas en otros momentos. En marzo publicó un mensaje imaginando un puente entre Miami y La Habana como símbolo de reconciliación entre cubanos.

Antes, en diciembre, apeló al "concepto de Revolución" de Fidel Castro para pedir la libertad de Juan Ramiro Arzuaga, integrante de su orquesta preso en Mayabeque.

El acto nacional del Primero de Mayo en La Habana también estuvo marcado por el sello político del régimen. Raúl Castro presidió el acto y el gobernante Miguel Díaz-Canel encabezó la marcha, trasladada este año de la Plaza de la Revolución a la Tribuna Antiimperialista José Martí, frente a la Embajada de Estados Unidos, bajo el argumento de la "austeridad" y el "cruel bloqueo energético".

La jornada no estuvo exenta de episodios que generaron críticas. En Pinar del Río, una incubadora de neonatos fue exhibida en la vía pública durante el desfile, junto a una receta médica gigante con Fidel Castro como "médico" y Trump como "paciente".

Y mientras el pueblo cubano sobrevive con salarios de alrededor de 15 dólares mensuales, Díaz-Canel desfiló con tenis Adidas valorados en más de 1,000 dólares.

La asistencia al acto central fue notablemente inferior a la de años anteriores, según observadores y críticos, en un Primero de Mayo marcado por la presencia forzada y las caras inexpresivas de los marchantes.