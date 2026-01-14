Cándido Fabré asegura que con “revolución y socialismo sí se puede sacar adelante al pueblo”

Vídeos relacionados:

El músico cubano Cándido Fabré, conocido por su apoyo al régimen de La Habana, volvió a defender públicamente el socialismo y a elogiar al dirigente Lázaro Expósito Canto, ex primer secretario del Partido Comunista en Santiago de Cuba y Granma.

“Demostró que con revolución y socialismo sí se puede incentivar un pueblo y sacarlo adelante”, escribió Fabré en un mensaje publicado en Facebook, en el que ensalzó la figura de Expósito como un “líder que llegó para quedarse en los corazones de este país, a pesar del bloqueo”.

Captura Facebook/Cándido Fabré

Fabré, que ha sido durante décadas un fiel defensor de la ideología comunista y de las políticas del gobierno cubano, afirmó que Expósito convirtió a Granma y Santiago en “dos faros” en los que muchos quisieron mirarse “para descubrir la magia y visión de ese líder”.

El cantante también llamó a “cambiar lo que debe ser cambiado” y a encontrar “revolucionariamente entre nosotros un nuevo líder, hijo, soldado, guardián de este histórico país”, en aparente alusión a la necesidad de continuidad dentro del proyecto político del régimen, y donde los principales funcionarios carecen de respeto y admiración.

El mensaje de Fabré es una nueva muestra de respaldo al sistema comunista y a sus dirigentes, en un momento en que el país atraviesa una de las crisis económicas más graves de su historia reciente.

Cándido Fabré, autor de numerosos temas de música popular bailable, ha mantenido a lo largo de su carrera una postura invariable de apoyo al Partido Comunista y a la figura de Fidel Castro, lo que le ha generado tanto admiración entre los sectores oficialistas como críticas entre los cubanos que exigen cambios políticos en la isla.