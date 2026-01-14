Cándido Fabré asegura que con “revolución y socialismo sí se puede sacar adelante al pueblo”

Vídeos relacionados:
El músico cubano Cándido Fabré, conocido por su apoyo al régimen de La Habana, volvió a defender públicamente el socialismo y a elogiar al dirigente Lázaro Expósito Canto, ex primer secretario del Partido Comunista en Santiago de Cuba y Granma.
“Demostró que con revolución y socialismo sí se puede incentivar un pueblo y sacarlo adelante”, escribió Fabré en un mensaje publicado en Facebook, en el que ensalzó la figura de Expósito como un “líder que llegó para quedarse en los corazones de este país, a pesar del bloqueo”.
Fabré, que ha sido durante décadas un fiel defensor de la ideología comunista y de las políticas del gobierno cubano, afirmó que Expósito convirtió a Granma y Santiago en “dos faros” en los que muchos quisieron mirarse “para descubrir la magia y visión de ese líder”.
El cantante también llamó a “cambiar lo que debe ser cambiado” y a encontrar “revolucionariamente entre nosotros un nuevo líder, hijo, soldado, guardián de este histórico país”, en aparente alusión a la necesidad de continuidad dentro del proyecto político del régimen, y donde los principales funcionarios carecen de respeto y admiración.
El mensaje de Fabré es una nueva muestra de respaldo al sistema comunista y a sus dirigentes, en un momento en que el país atraviesa una de las crisis económicas más graves de su historia reciente.
Cándido Fabré, autor de numerosos temas de música popular bailable, ha mantenido a lo largo de su carrera una postura invariable de apoyo al Partido Comunista y a la figura de Fidel Castro, lo que le ha generado tanto admiración entre los sectores oficialistas como críticas entre los cubanos que exigen cambios políticos en la isla.
Preguntas frecuentes sobre Cándido Fabré y el socialismo en Cuba
Preguntas frecuentes sobre Cándido Fabré y el socialismo en Cuba
¿Qué opinó Cándido Fabré sobre el socialismo en Cuba?
Cándido Fabré, conocido por su apoyo al régimen cubano, defendió públicamente el socialismo en Cuba afirmando que con “revolución y socialismo sí se puede sacar adelante al pueblo”. En su mensaje, ensalzó al dirigente Lázaro Expósito Canto, destacando su liderazgo en las provincias de Santiago de Cuba y Granma como ejemplos de éxito socialista.
¿Quién es Lázaro Expósito y cuál es su relevancia en el contexto cubano?
Lázaro Expósito fue el primer secretario del Partido Comunista en Santiago de Cuba y Granma, reconocido por su gestión efectiva en estas regiones. Cándido Fabré lo elogió como un “líder que llegó para quedarse en los corazones de este país”, destacando su capacidad para inspirar a la población a pesar del bloqueo económico. Su liderazgo es visto por algunos como un ejemplo de cómo el socialismo puede funcionar en Cuba.
¿Qué críticas ha recibido Cándido Fabré por su postura política?
Cándido Fabré ha sido criticado por su invariable apoyo al Partido Comunista y a la figura de Fidel Castro. Mientras algunos sectores oficialistas lo admiran, otros cubanos que exigen cambios políticos en la isla critican su postura, especialmente en un momento en que el país enfrenta una de las crisis económicas más graves de su historia reciente. Fabré ha denunciado los altos precios de los mercados privados y ha pedido mercados estatales con precios justos, lo que refleja su frustración con la situación actual.
¿Qué propuestas ha hecho Cándido Fabré para mejorar la economía cubana?
Cándido Fabré ha propuesto retornar a los mercados estatales en moneda nacional con precios justos que compitan con el sector privado. Critica las multas y prohibiciones actuales por considerar que no resuelven los problemas económicos, sino que ahuyentan a los vendedores particulares y afectan negativamente al pueblo. Fabré aboga por un enfoque que permita a los cubanos acceder a productos básicos a precios más asequibles.
