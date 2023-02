Jóvenes cubanos contra el Servicio Militar: "Te matan y no te pagan"

Jóvenes cubanos se mostraron contrarios a pasar el Servicio Militar Activo y alegaron que no debería ser obligatorio.

Varios muchachos entrevistados por la agencia CubaNet se refirieron a las malas condiciones de los reclutas y los riesgos a los que se enfrentan.

"En el Servicio Militar te matan y no te pagan, te ponen a trabajar y no te pagan", fue el sentir de los encuestados.

David Prado Hechevarría afirmó que si él pudiera elegir, no fuera al Servicio.

"No me gusta, se está pasando tremenda hambre, no hay comida", señaló.

En opinión de Yasmani Zulueta Rodríguez, aunque es cierto que el Servicio Militar les da a los jóvenes preparación, no debería ser obligatorio.

"¿Para qué tú vas a estar haciendo postas? Porque eso es lo que me han contado mis amistades, que hacen postas por las noches. Son chamacos que no tienen por qué estar haciendo eso", subrayó.

Otros entrevistados recordaron a los soldados fallecidos en el incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas en agosto pasado.

"Pienso que el no debía ser obligatorio como tal, porque al final, los mismos bomberos que fueron para allá a apagar el incendio, estaban pasando el Servicio Obligatorio y muchos perdieron la vida, recordó Ángel Concepción Báez.

"Una cosa es los combatientes que lucharon por la patria, y que lo hicieron porque de verdad les nació, y estos son otra cosa, porque los obligaron a ir para allá", recalcó.

Cristian Duvergel Reinoso aseguró que si fuera por él, llegaría incluso a pagar para no pasar el Servicio.

"Los del incendio se murieron ahí por culpa de que los mandaron, porque eran niños... Cogen a la gente del Servicio para cualquier cosa. Esa vida es un infierno, ahí no hay comida ni hay nada, es pasar trabajo", recalcó.

En Cuba los jóvenes entran al Servicio Militar Obligatorio a los 16 años y deben permanecer durante dos años, salvo los que hayan cogido una carrera universitaria, que están uno.

El incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas, donde murieron cuatro reclutas, dio lugar a una campaña en redes sociales para exigir al régimen que elimine el Servicio Militar.

Con el hashtag #NoAlServicioMilitarObligatorio, internautas cubanos empezaron a exigir al gobierno que se derogue la ley que obliga a los adolescentes varones a formalizar su inscripción en el registro militar al cumplir los 16 años.

Al mismo tiempo, aumentan las denuncias de familiares de soldados que relatan las terribles condiciones a las que los someten en las unidades militares.

Una carta enviada a CiberCuba por el hermano de un recluta en agosto, relató que se pasan hasta 10 días con la misma ropa sin lavarla, y cuando se rompe la turbina están días sin bañarse y casi sin tomar agua.

"Todos sabemos cómo está la situación con la comida, y aun así no los dejan que lleven cosas desde la casa. (...). Ahora la última es que, como no hay pan, les están dando arroz blanco de desayuno: tres cucharadas de arroz blanco", dijo.

"Hay que hacer algo por visibilizar la situación de los muchachos en el Servicio. No solo se están muriendo por mandarlos a hacer cosas que no les competen como pasó en Matanzas, sino que los están tratando como si estuvieran en un campo de concentración", recalcó.

En medio de las crecientes críticas de la población y las propuestas para eliminar su carácter obligatorio, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias salió en defensa del Servicio Militar.

En su cuenta de Twitter, el MINFAR lo definió como "una de las vías principales que permite a los ciudadanos cubanos de ambos sexos cumplir con el honroso deber de servir con las armas a la patria".