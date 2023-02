Hombre acusado de intentar violar a joven en centro comercial de Miami

Un hombre fue detenido y acusado de intentar violar a una joven en un baño del Brickell City Centre, un popular centro comercial situado en Brickell, el distrito financiero de Miami.

Raziel Domingo Madrigal, de 28 años, fue presentado el sábado ante la Corte penal, donde fue apercibido de los seis cargos a los que se enfrenta, entre ellos secuestro, agresión, intento de violación, detención ilegal y resistencia a la autoridad.

El hecho sucedió el jueves pasado poco antes de las 10:00 am, cuando los negocios todavía no habían abierto sus puertas, en un baño del segundo piso del local, cerca de la Apple Store.

Según un informe policial, Domingo Madrigal siguió a dos mujeres hasta el baño; una de ellas, al verlo, logró salir corriendo, pero la otra quedó atrapada con él adentro. El hombre cerró la puerta, echó el pestillo y le susurró: "Alguien realmente peligroso está fuera".

Aunque la víctima trató de encerrarse, Madrigal, quien mide 1,80 metros y pesa 90 kilos, empujó la puerta, entró y la sujetó. Ella comenzó a gritar y a forcejear, pero el agresor la empujó contra el lavabo y alcanzó a bajarle los pantalones.

Fue en ese momento en que dos personas que habían sido alertadas por la otra mujer que había escapado del baño, entraron corriendo justo cuando el violador agarraba a la chica.

Uno de ellos le dio una patada a Madrigal en la espinilla y liberó a la mujer, que huyó.

Las dos personas se quedaron en el baño sujetando al atacante, hasta que llegó la policía.

Tras ser arrestado, Madrigal fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight.

Al comparecer en la Corte, declaró que lo único que recuerda es que fue golpeado en un baño, y se quejó de tener dolores en el pecho.

"Me atacaron en el ascensor, tengo contusiones, me han esposado y no he podido ir a un hospital donde me van a ayudar. Lo único que recuerdo es que me golpearon en un baño público", dijo.

Por otra parte, el Brickell City Center emitió un comunicado en el que afirma que se mantiene la seguridad en todos los espacios para sus empleados y visitantes.

"El incidente en Brickell City Center tuvo lugar antes del horario del centro y fue manejado de inmediato por la seguridad en el lugar y el Departamento de Policía de la Ciudad de Miami. Brickell City Center está cooperando plenamente con el Departamento de Policía de Miami, que está a cargo de la investigación en curso", dijo un portavoz.

"Como lo demuestra la acción rápida de nuestro equipo de seguridad, Brickell City Centre sigue siendo un espacio seguro para todos los inquilinos y visitantes", añadió.