Chambers El Mandatario le canta a la escasez en Cuba: "Vivir aquí es con dolor"

El cantante y productor musical cubano conocido como Chambers El Mandatario dio a conocer su nueva creación, a la que tituló En algún lugar del mundo.

Chambers, quien acostumbra a criticar la realidad de Cuba a través de sus parodias de canciones, esta vez escogió el tema infantil En un bosque la chinita se perdió para arremeter contra la escasez de los alimentos y sus altos precios.

"En algún lugar del mundo el azúcar se extravió / el aceite anda perdido y secuestraron al arroz. / Que alguien me explique, estoy confundido. / Por qué los precios de estos productos tanto han subido. / Comiendo hervido, y sin arroz, / y del azúcar el saborcito se me olvidó. / Vivir así ya me enfermó. / Vivir aquí es con dolor", reza el texto.

El video, compartido hace menos de un día, se ha hecho viral y ha tenido más de 18,600 reproducciones.

Hace alrededor de una semana El Mandatario se hizo viral en las redes con un tema dedicado a las dificultades que enfrentan los cubanos para conectarse a Internet.

El cantante santiaguero de música urbana suele tomar canciones, casi siempre infantiles, y convertirlas en rumbas que critican la realidad de su país de una forma ocurrente y divertida.

Los apagones, la escasez de alimentos, el alza de los precios, el valor exorbitante del dólar y la emigración, son algunos de los temas escogidos por el artista para hacer de las suyas en Internet.

Chambers versionó Estela, granito de canela, para contar la historia de una cocinera de escuela que se roba la comida porque no tiene nada para comer en su casa.

De Pimpón es un muñeco hizo dos versiones, una dedicada a los apagones y otra a la "lucha" de los bodegueros.

Muy gustada fue su parodia de D'Artacán y los Tres Mosqueperros, sobre el tema de las monedas y divisas en Cuba.

