Tras "La Bachata" llega "El Merengue": Ya está aquí lo nuevo de Manuel Turizo con Marshmello

Este primer viernes de marzo llega con muchas novedades musicales, y una de las más esperadas es la colaboración entre Manuel Turizo y Marshmello, que nos traen "El Merengue" para darlo todo este fin de semana.

El colombiano busca repetir el éxito de "La Bachata" con "El Merengue", un tema de merengue-electrónico en colaboración con el productor y DJ estadounidense que promete sonar y mucho esta temporada.

Durante los últimos días los dos artistas habían estado adelantando que se traían algo entre manos, y ahora por fin podemos escuchar el resultado de su trabajo juntos. Una canción en la que Manuel Turizo nos canta que no se puede olvidar de su ex... "Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. También dije que te superé y no te había superado. Borracho dije que te olvidé", canta el colombiano en el estribillo.

El tema llega acompañado de un videoclip protagonizado por Manuel Turizo, quien recuerda a su ex en una discoteca hasta que se la encuentra en el mismo local. ¿Cómo acabará esta historia?

"Copa Vacía", su colaboración con Shakira en camino

El colombiano de 22 años confirmó en una entrevista reciente con Yo Soy Molusco que la canción con Shakira es un hecho. Los rumores comenzaron a sonar semanas atrás cuando se filtro un audio del tema en el que escuchábamos la voz de la de Barranquilla.

Por ahora se desconoce cuando verá la luz "Copa Vacía", pero sí se ha conocido que los dos artistas estuvieron grabando esta semana el videoclip en el Parc Audiovisual de Catalunya en Terrassa.

"Copa Vacía" formará parte del próximo álbum de Shakira, que se encuentra en un gran momento a nivel profesional tras sus últimos lanzamientos. Todos ellos éxitos musicales, desde "Te felicito" hasta "TQG" con Karol G, pasando por "Monotonía" y su colaboración con Bizarrap. ¿Tendrá el mismo éxito la canción con Manuel Turizo? ¡Estamos seguros que sí!

