Cubano con discapacidad sin fenobarbital para controlar convulsiones

Mi nombre es Irma Pardo Olivé y vivo en Fontanar, en La Habana. Tengo un hermano discapacitado desde los seis meses de nacido, cuando le dio encefalitis y quedó con retraso mental severo. Hace unos años dejó de caminar y está encamado.

Mi hermano -llamado Luis Miguel Pardo Olivé- ahora tiene 64 años y hay que hacerle todo, vestirlo, bañarlo, darle los alimentos, etc.

Cuando tenía 12 años comenzó con convulsiones y el pediatra-neurólogo que lo atendió le indicó Fenobarbital 100 MG, que toma desde entonces en tres pastillas diarias, o sea, 90 pastillas mensuales.

Hace varios meses ese medicamento está en falta en Cuba por carencia de materias primas. Ya solo me quedan pastillas para terminar el mes de marzo.

No sé qué voy a hacer, porque además acaba de morir nuestro padre en enero y mi hermano está muy alterado y nervioso, como buscando a nuestro padre.

Imagínense ahora cuando de pronto se quede sin ese medicamento. Estoy desesperada y angustiada.

Mi familia no puede mandar esas pastillas desde Estados Unidos porque es un medicamento controlado. Tengo amigos en México que me lo consiguieron, pero no lo pueden enviar porque está suspendido el envío de paquetes desde ese país a Cuba.

Ya no sé qué hacer, ni sé qué le va a pasar a mi pobre hermano.

Mi situación es desesperada pues este tipo de medicamento no se puede suspender bruscamente, y si no lo toma va a convulsionar.

¿Ustedes me podrían ayudar? Gracias por su atención y disculpe si ocupo su tiempo. Es la segunda vez que les escribo. Disculpen mi insistencia, pero es una situación delicada.