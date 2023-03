La Diosa celebra tener permiso de trabajo en Estados Unidos: "Ahora sí estamos bien completos"

Era el último trámite que le faltaba para poder ofrecer su primer concierto en Miami, ¡y por fin lo tiene! La cantante cubana La Diosa consiguió su permiso de trabajo en Estados Unidos a poco más de un mes de llegar desde Cuba junto a su esposo y sus hijos.

Esta gran noticia la compartió con todos sus seguidores de Instagram, donde subió un vídeo en el que enseña el permiso. "Bueno, mis amores, ahora sí estamos bien completos para el concierto del 22 de abril porque lo que faltaba era mi permiso de trabajo de Estados Unidos. Ya lo tengo", dijo emocionada.

"Amo este gran país", comentó al pie de la publicación.

Sus seguidores, que cuentan los días para poder disfrutar en directo de su show en el Watsco Center, la felicitaron por este logro en la sección de comentarios del post, donde también se leen mensajes de apoyo para La Diosa ahora que se encuentra en la Ciudad del Sol y su carrera puede dar un nuevo salto.

"Vas a triunfar", "Ahora sí vas a brillar como mereces Diosa" o "De ahora en adelante sólo vendrán cosas muy buenas para ti. Bendiciones", le dijeron algunos de sus fans.

Ahora que tiene todo listo para ese concierto que todos están esperando, la cantante cubana compartió un vídeo de los ensayos para su gran cita. "Este tren empezó a sonar para romper el 22 de abril", dijo la artista, de nombre real Dianelys Alfonso Cartaya, al pie del vídeo, en el que vemos a su equipo trabajando mientras suena un audio con la voz del reguetonero Arcángel.

"Cuando yo no sabía qué hacer, recurrí a Dios y Dios me enseñó el camino. No extraño a ninguna de las personas que me quité del lado, Dios me ayudó, tomé la decisión correcta. Me dio la fuerza para alejarme de todas las cosas que me hacían daño", dice la voz en off del artista puertorriqueño, mientras vemos a los músicos que acompañarán a La Diosa en su gran día el próximo 22 de abril.

