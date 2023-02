La Diosa pone fecha a su primer concierto en Miami

El momento más esperado por La Diosa y sus fans desde la llegada de la cantante a Estados Unidos ya es una realidad: su primer concierto en Miami tiene fecha y lugar y está más cerca de lo que muchos imaginaban.

Fue la propia artista la encargada de dar la noticia a todos sus seguidores a través de Instagram y no podía estar más feliz.

“Llegó el momento, 22 de abril concierto de La Diosa y ya están a la venta los tickets y el lugar es Watsco Center, la única mujer que se va a tirar allí y cuento con todo el apoyo de mis seguidores”, anunció en una directa.

La intérprete de “Por debajo del agua” aseguró que va a ser un “concierto a la grande, como los grandes, como La Diosa que soy pa' demostrarles todo lo que he vivido todos estos años”.

Los followers de la cantante se sumaron a su alegría y muchos le aseguraron que allí estarán sin falta para brindarle su apoyo.

“Súper orgullosa de ti. Qué sigan los éxitos”; “Felicidades en buena hora ahí estaremos”; “Llegó la hora, muchas bendiciones”; “Un millón de felicidad me hiciste llorar tú te lo mereces eres una luchadora”; “La Diosa es la primera mujer cubana que estará en el sitio donde Yomil no vendió ni un chocolate. Lo quiero sold out. A comprar mis tickets”, escribieron algunos en los comentarios al post.

En su directa La Diosa también habló de su recuperación tras la cirugía estética a la que se sometió recientemente y se mostró feliz y presumió de su cambio radical.

La noticia del concierto llega cuando todavía sigue disfrutando del éxito de su primer videoclip en Miami, “Por debajo del agua”, que ya tiene más de 259 mil reproducciones en YouTube, y del que sus fans se han hecho eco en redes sociales.

