Maykel Osorbo pide kit de barbero y guitarra para ocupar tiempo en prisión

El rapero y activista cubano Maykel Osorbo, encarcelado desde mayo de 2021, se dirigió a sus seguidores para pedirles un kit de barbero y una guitarra para ocupar su tiempo en la prisión.

El músico, una de las figuras más visibles del Movimiento San Isidro, cumple condena de nueve años de privación de libertad en la prisión de máxima seguridad de Pinar del Río de Kilo 5 y Medio.

Captura de pantalla Facebook / Maykel Osorbo 349

“Estoy perdiendo un tiempo muy valioso. Yo sé que no se puede recuperar; entonces, deseo ocupar ese tiempo... Necesito, según las posibilidades de los que deseen conectarse conmigo, que me resuelvan con urgencia un kit de barbería, sin tijeras porque aquí ni las dejan entrar, y una guitarra”, transmitió el artista encarcelado.

En un mensaje publicado a través de sus redes sociales por personas de su entorno, Osorbo manifestó su voluntad de “no perder más el tiempo y ocuparlo en algo importante”.

“Deseo aprender a tocar guitarra”, dijo el preso político, recordado a inicios de año por la prestigiosa revista estadounidense Rolling Stone en un análisis sobre los dos años del estreno del tema musical "Patria y Vida".

La publicación, especializada en música, subrayó que dos años después de estrenada la canción, el rapero seguía en la cárcel. Asimismo, consideró que la canción devino en un himno de protesta que encendió el país en 2021 y ganó dos Grammy Latinos.

En declaraciones recientes, Osorbo indicó que se mantiene en prisión "firme como un guerrero", a pesar de que su salud se ha deteriorado en los últimos meses.

Su esposa, Viviany Castillo, relató que en la última visita que le hizo al rapero en la cárcel de Pinar del Río, este le manifestó las intenciones de no claudicar a sus principios. "Sigue en pie de guerra, si tiene que estar ahí los 9 años, él va estar", dijo la mujer a Radio Televisión Martí.

De acuerdo con la esposa del preso político, este pudiera estar padeciendo un fallo linfático, pero se niega a ser diagnosticado y atendido por médicos cubanos, por temor a que respondan a los intereses del régimen.

"Nosotros no confiamos en los médicos acá", aseveró, a la vez que puso sus esperanzas de que en algún momento se le brinde ayuda internacional y pueda ser atendido en otro país.

Un elemento importante para el rapero es el apoyo que recibe, tanto dentro como fuera de la cárcel, gracias a las campañas internacionales que lo defienden como preso político del régimen cubano.

"Él sabe que todo el mundo, todos sus seguidores, sus amigos y familia siguen conectados con él, que no se olvidan de él, de su causa, por lo que él luchó, por lo que está preso, eso le da mucha más fuerza", aseguró.

Este domingo se estrenó en Miami el documental Patria y Vida: The power of music, en el marco del Miami Film Festival 2023. Con entrevistas a Yotuel Romero y otros intérpretes del tema como Alexander Delgado, Randy Malcom y El Funky, el filme dedica especial atención a Osorbo y al artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara, ambos presos en cárceles cubanas por su postura contestataria al régimen.

“Señores de la Cumbre, me dirijo a ustedes, aunque no los conozca, desde Cuba. Quiero hablarles sobre mi papá, que está preso por solamente cantar una canción… Él no ha hecho nada, por favor, ¿me pueden ayudar a liberarlo? Lo quiero mucho y lo extraño, por favor”, dijo en junio de 2022 Jade de la Caridad, hija del rapero, en un breve pero emotivo video enviado a los miembros de la Cumbre de las Américas, a los que pidió ayuda para que su padre fuera liberado.