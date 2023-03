Trasladan de cárcel a hermanos presos del 11J en Matanzas

Los hermanos Robert Michel y Roberto Jesús Marín Fernández, naturales de Matanzas y presos políticos del 11J, fueron trasladados de cárcel sin que las autoridades informaran a la familia.

Saylí Caridad Fernández Rodríguez, madre de los gemelos de 22 años, contó que tras permanecer durante varios meses en el Combinado Sur, supo a través de la madre de otro reo que sus hijos fueron trasladados a Canaleta, una cárcel cerca del poblado Perico.

"Me parece, como madre, que las autoridades deben de informar a las familias el trasladado de un centro penitenciario de los seres queridos (...) y más que son gemelos, y uno de ellos está bastante enfermo de los nervios", dijo la mujer a Radio Televisión Martí.

Estos jóvenes cumplen una condena de siete años de cárcel tras ser hallados culpables del delito de sedición, por su participación en las manifestaciones pacíficas del 11J. Desde entonces tanto ellos como la familia han pasado por una serie de problemas.

"Hace más de 15 días que no sé nada de ellos, siempre hay problemas con los teléfonos, unas veces están rotos y, también, que si no pudieron llamar porque no lo permitieron”, contó la mujer.

Desde que está en la cárcel, Roberto Jesús comenzó a padecer de los nervios y necesita tomar Carbamazepina para evitar sufrir de ataques epiléptico.

"Al verse separado de su hermano se puso muy mal. Jamás en la vida mi hijo Roberto Jesús tuvo ningún episodio aquí, en la casa, de un ataque epiléptico", explicó.

Asimismo, la alimentación en la cárcel no ha sido buena y la comida con calidad que ingieren es lo poco que pueden acopiar y llevarle los familiares.

Fernández Rodríguez tampoco ha pasado bien todos estos años y las preocupaciones por sus hijos se convirtieron en una enfermedad de los nervios.

"No hay un día de esta vida que deje de llorar por mis hijos. Entonces, yo estoy muy indignada, muy sufrida, y muy triste por toda esa juventud que está presa. Yo nunca he tenido miedo, si hablo ahora es porque las autoridades cubanas no acaban de decidir este problema", confesó.

Por último, criticó al gobierno por privar a la juventud cubana de oportunidades y luego juzgarlos por querer un cambio en el país, mientras defiende en foros internacionales que Cuba es un país donde se respetan los derechos humanos.

"Todos esos jóvenes están presos porque piensan diferente, porque quieren un cambio, porque esto no es vida, ni para ellos ni para nadie, a esa juventud no le dieron ninguna oportunidad", concluyó.