Rihanna derrite las redes con nuevas fotos de su bebé de 10 meses

Después de su impresionante show en el descanso del Super Bowl, Rihanna se prepara para su próxima actuación, una cita que tendrá lugar en los Premios Oscar, que se celebrarán este 12 de marzo en Los Ángeles. La artista de Barbados está nominada en la categoría Mejor Canción Original por "Lift Me Up", tema de la película Black Panther: Wakanda Forever.

La intérprete de "Diamonds" se subirá al escenario del Dolby Theatre de Los Angeles en los premios más importantes del mundo del cine para regalar una nueva interpretación, y lo hará embarazada de su segundo hijo. Pero quien no estará ahí es el bebé de 10 meses que tiene con el rapero A$AP Rocky, que tuvo la reacción más adorable cuando se enteró de que su hermanito asistirá a la gala y él no...

A través de su cuenta en Instagram, la artista compartió varias imágenes del niño, quien aparece llorando en la primera de ellas. "Mi hijo cuando se enteró de que su hermano va a los Oscar y no él", comentó al pie de la publicación, que completa otro vídeo del bebé viendo el videoclip de "Lift Me Up" y una foto en la que aparece de espaldas mirando la pantalla del ordenador. ¡Pura ternura!

Las redes sociales se han derretido ante la dulzura del primer hijo de Rihanna y A$AP Rocky, cuyo nombre todavía no han desvelado sus famosos papás. En apenas unos días, el post supera los 7.7 millones de likes en Instagram.

Esta no es la primera vez que Rihanna comparte imágenes de su primogénito. Recientemente protagonizó una sesión para Vogue en la que posó en familia junto al pequeño y su pareja. Antes de eso, lo presentó en un vídeo que subió a TikTok en el que aparecía dentro de un auto.

Fue durante su actuación en el Super Bowl que la cantante decidió revelar al mundo entero que está esperando su segundo hijo. Una sorpresa para todos, puesto que en mayo del año pasado dio a luz al primero. Durante su primer embarazo, Riri se convirtió en todo un referente en el mundo de la moda pre-mamá con diferentes y espectaculares looks, por lo que es de esperar que en los Oscar deleite con uno nuevo para la colección.

