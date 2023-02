Rihanna posa por primera vez junto a A$AP Rocky y su hijo en portada de Vogue

Tras su magistral regreso a los escenarios en el show del descanso del Super Bowl, donde anunció que está embarazada de nuevo, Rihanna vuelve a sacudir el mundo de las redes sociales al protagonizar su primer retrato familiar junto a su pareja A$AP Rocky y su hijo (que ahora tiene nueve meses) en la portada de la revista Vogue.

La cantante de Barbados se ha sincerado sobre lo mucho que la ha cambiado la maternidad para la edición británica de la citada revista, donde por primera vez ha posado en familia con su pareja, su hijo y embarazada (aunque en el momento en el que le hicieron el reportaje no sabía que estaba encinta).

En la imagen de la portada podemos ver a una espectacular Rihanna vestida con un vestido negro en la orilla de la playa. Sujetándola de la mano detrás de ella está el rapero A$AP Rocky, quien sostiene en brazos a su hijo, cuyo nombre todavía no han desvelado.

No es la primera vez que vemos al primogénito de la cantante de "Diamonds", que hace unos meses enterneció TikTok con un vídeo en el que aparecía el pequeño sentado en su sillita en un auto. Sin embargo, ahora es la primera vez que podemos verle junto a sus padres, y las imágenes son de lo más adorables.

El tema central de la entrevista que concedió Riri es la maternidad y cómo ha cambiado todo para ella desde el momento que llegó al mundo su hijo. "Es todo. Realmente no recuerdas cómo era la vida antes, es lo más loco. Literalmente tienes que hacer un esfuerzo por acordarte -y hay fotos de mi vida anterior- pero los sentimientos, los deseos, las cosas que disfrutas, todo, simplemente no te identificas con ello porque no te permites a ti misma ir tan lejos mentalmente. Porque no importa".

Pero además de su segundo embarazo, la cantante tiene grandes planes para este año: lanzar su próximo álbum. El último (Anti) lo estrenó en 2016 y desde entonces, sus fans esperan impacientes su gran retorno.

"Honestamente, sería ridículo si no saliera este año. Pero solo quiero divertirme. Solo quiero hacer música y hacer vídeos", aseguró en la entrevista, aunque no sabemos si su segundo embarazo volverá a retrasar este lanzamiento o si finalmente volverá a retomar su carrera musical tras su grandioso paso por el Super Bowl.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.