Padre cubano pide visa humanitaria para cuidar de su hijo hospitalizado en Florida

Eduardo Contreras / Padre de Eduardo Contreras Foto © Telemundo51

El cubano Eduardo Contreras pide ayuda a la comunidad internacional para conseguir una visa humanitaria que le permita cuidar de su hijo, quien está ingresado en un hospital del sur de Florida por sufrir un accidente que casi cobra su vida.

Eduardo Contreras (hijo) es residente en Estados Unidos, sufrió un accidente automovilístico que le causó varias fracturas en el cráneo. Se mantuvo en coma inducido durante 45 días y ha comenzado a dar leves muestras de recuperación, pero requiere cuidados especiales y no tiene familia en Estados Unidos.

El padre del joven es médico, está preparado para cuidar de su hijo y darle todo el apoyo emocional que necesita en esta etapa, pero no puede hacerlo sin contar con una visa humanitaria. Contreras ha pedido ayuda en una entrevista con Telemundo51 para conseguir una respuesta favorable a su solicitud de visado.

"Primero hay que despertar ese cerebro, lograr que tenga la coordinación de antes y eso necesita de un apoyo familiar importante (...) Tiene un daño cerebral que está por determinarse. Ha borrado la memoria a corto plazo. No recuerda los últimos meses", señaló el padre en un conmovedor testimonio.

El accidente de tránsito del joven ocurrió el 20 de noviembre cuando viajaba con su novia en el carro y chocaron a otro vehículo.

En esa colisión nadie resultó herido, pero minutos más tarde, cuando estaban acordando los asuntos del accidente, otro carro chocó contra ellos y la novia del joven murió en el acto, mientras Eduardo quedó inconsciente durante más de un mes.

Al no tener familiares en Estados Unidos solo ha contado con el apoyo de una amiga llamada Eida Alfonso, quien conocía a Eduardo desde pequeño.

"Él está solito en este país, no tiene familia, no tiene a nadie que vaya a verlo, a apoyarlo”, dijo Eida. Explicó que con ejercicios de rehabilitación que ella hace con el joven ya han logrado que mueva la mano derecha. Sin embargo, Eduardo no tiene movilidad en el lado izquierdo de su cuerpo.

"El mejor médico de un hijo es su papá", comentó Eida, quien pide que se le conceda la visa humanitaria a Eduardo Contreras para que pueda cuidar del joven hospitalizado.

El padre médico comentó que su hijo recibe muy buenas atenciones en el hospital, pero considera que "todo eso hay que unirlo a una dosis de amor, de cariño y a la comprensión de la familia", para lograr una rápida recuperación.

La próxima semana Eduardo Contreras presentará en la Embajada de Estados Unidos en La Habana su solicitud de visa humanitaria para poder reunirse con su hijo en el Sur de Florida lo antes posible. Mientras ese día llega Eduardo solo tiene el apoyo de Eida.

Esta semana se reportó otro caso de solicitud de ayuda humanitaria para un joven cubano llamado Yanny quien es recién llegado a Estados Unidos y sufrió un accidente automovilístico. Tras el siniestro el joven se encuentra postrado en una cama de hospital porque sufrió severas fracturas en la columna vertebral y sangramiento en zonas cercanas al cerebro.