Padre cubano conmueve al apoyar a su hijo en Miami: «Solo tengo deudas, pero te prometo que te haré sentir orgulloso»

Un cubano que comparte su vida en TikTok bajo el nombre Cubalú publicó un video breve que emocionó a millones de personas: en las imágenes se ve a su padre sentado solo en una de las mesas de su negocio de comida al aire libre en Miami, con la mayoría de las sillas vacías.

El padre le había pedido a su hijo que le sirviera algo de comer afuera con una lógica sencilla y entrañable: «Sírveme un poquito para sentarme allá afuera para que la gente que pase vea que hay alguien y llegue».

Este emprendedor cubanod e Miami acompañó las imágenes con un mensaje que se convirtió en el corazón de la publicación: «Él y sus estrategias, no sabe que viéndolo comer ahí es como ver todas esas mesas llenas de gente. Él es mi mayor bendición y mi impulso para seguirle echando ganas a la vida. Ahora solo tengo deudas y un gran sueño, pero te prometo que algún día te haré sentir orgulloso de mí».

La combinación de honestidad sobre las dificultades del emprendimiento y el amor filial detonó una avalancha de solidaridad en redes sociales.

El video acumuló millones de reproducciones, casi 450,000 «me gusta» y más de 8,700 comentarios en menos de 24 horas, con miles de usuarios compartiendo sus propias experiencias y enviando mensajes de aliento.

Muchos de los comentarios reflejaron situaciones similares. Una usuaria escribió: «Yo aquí sentada viendo el video con los ojos aguados porque vendo comida y me gasté la inversión, pero sé que Dios proveerá». Otra relató: «Mi pareja hace lo mismo los sábados que sacamos hamburguesas, pero solo es para comer él porque no vendemos a nadie que pasa».

Otros mensajes apuntaron directo al vínculo entre padre e hijo. «Si papito ya está orgulloso, porque está ahí con usted», escribió una seguidora. Otra resumió el sentimiento general con una frase que también se viralizó: «Eres millonario y no hablo de dinero».

Un usuario valoró la táctica del padre con pragmatismo: «Es una buena estrategia rey, ojalá venga toda la familia para que se le vea el negocio lleno, eso atrae más clientes». Y otro fue más directo aún: «Tendrás muchas personas comiendo en tu negocio, está declarado amigo».

La historia de Cubalú y su padre refleja una realidad compartida por miles de emprendedores cubanos en Miami que arrancan negocios de comida con deudas, sin clientes garantizados y con el apoyo familiar como principal motor.

Ese fenómeno tiene raíces profundas en la comunidad hispana de Estados Unidos: según la Cámara de Comercio Hispana, los negocios propiedad de hispanos suman 4.7 millones de empresas y generan 800 mil millones de dólares en ingresos anuales, con un crecimiento del 44% en la última década, frente al 4% de los negocios no hispanos.

Entre los comentarios, una usuaria resumió lo que muchos sintieron al ver el video: «Qué hermoso tener un padre que esté a tu lado siempre».