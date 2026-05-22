Padre cubano conmueve al apoyar a su hijo en Miami: «Solo tengo deudas, pero te prometo que te haré sentir orgulloso»

Un cubano que comparte su vida en TikTok bajo el nombre Cubalú publicó un video breve que emocionó a millones de personas: en las imágenes se ve a su padre sentado solo en una de las mesas de su negocio de comida al aire libre en Miami, con la mayoría de las sillas vacías.
El padre le había pedido a su hijo que le sirviera algo de comer afuera con una lógica sencilla y entrañable: «Sírveme un poquito para sentarme allá afuera para que la gente que pase vea que hay alguien y llegue».
Este emprendedor cubanod e Miami acompañó las imágenes con un mensaje que se convirtió en el corazón de la publicación: «Él y sus estrategias, no sabe que viéndolo comer ahí es como ver todas esas mesas llenas de gente. Él es mi mayor bendición y mi impulso para seguirle echando ganas a la vida. Ahora solo tengo deudas y un gran sueño, pero te prometo que algún día te haré sentir orgulloso de mí».
La combinación de honestidad sobre las dificultades del emprendimiento y el amor filial detonó una avalancha de solidaridad en redes sociales.
El video acumuló millones de reproducciones, casi 450,000 «me gusta» y más de 8,700 comentarios en menos de 24 horas, con miles de usuarios compartiendo sus propias experiencias y enviando mensajes de aliento.
Muchos de los comentarios reflejaron situaciones similares. Una usuaria escribió: «Yo aquí sentada viendo el video con los ojos aguados porque vendo comida y me gasté la inversión, pero sé que Dios proveerá». Otra relató: «Mi pareja hace lo mismo los sábados que sacamos hamburguesas, pero solo es para comer él porque no vendemos a nadie que pasa».
Otros mensajes apuntaron directo al vínculo entre padre e hijo. «Si papito ya está orgulloso, porque está ahí con usted», escribió una seguidora. Otra resumió el sentimiento general con una frase que también se viralizó: «Eres millonario y no hablo de dinero».
Un usuario valoró la táctica del padre con pragmatismo: «Es una buena estrategia rey, ojalá venga toda la familia para que se le vea el negocio lleno, eso atrae más clientes». Y otro fue más directo aún: «Tendrás muchas personas comiendo en tu negocio, está declarado amigo».
La historia de Cubalú y su padre refleja una realidad compartida por miles de emprendedores cubanos en Miami que arrancan negocios de comida con deudas, sin clientes garantizados y con el apoyo familiar como principal motor.
Ese fenómeno tiene raíces profundas en la comunidad hispana de Estados Unidos: según la Cámara de Comercio Hispana, los negocios propiedad de hispanos suman 4.7 millones de empresas y generan 800 mil millones de dólares en ingresos anuales, con un crecimiento del 44% en la última década, frente al 4% de los negocios no hispanos.
Entre los comentarios, una usuaria resumió lo que muchos sintieron al ver el video: «Qué hermoso tener un padre que esté a tu lado siempre».
Preguntas frecuentes sobre el apoyo familiar y emprendimiento en la diáspora cubana
CiberCuba te lo explica:
¿Qué estrategia utilizó el padre de Cubalú para atraer clientes a su negocio en Miami?
El padre de Cubalú pidió que le sirvieran comida afuera para dar la impresión de que el negocio tenía clientes, esperando así atraer más personas al lugar. Este gesto sencillo y lleno de amor fue visto como una estrategia ingeniosa y conmovedora.
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¿Cómo ha reaccionado la comunidad en redes sociales ante el video de Cubalú?
La comunidad en redes sociales mostró una gran solidaridad con Cubalú y su padre, compartiendo mensajes de apoyo y experiencias similares. El video acumuló millones de reproducciones, cientos de miles de "me gusta" y miles de comentarios en poco tiempo.
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¿Por qué es significativo el gesto de los emprendedores cubanos en Miami?
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El gesto de los emprendedores cubanos en Miami es significativo porque refleja la lucha y el sacrificio de la comunidad cubana por salir adelante, a menudo comenzando con deudas y sin clientes garantizados. Su perseverancia y el apoyo familiar son motores clave en su camino hacia el éxito.
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