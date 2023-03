Médico cubano Alexander Figueredo: "La dictadura te necesita pobre y enfermo"

El doctor y activista cubano Alexander Jesús Figueredo Izaguirre afirmó este jueves que el régimen "te necesita pobre y enfermo para que dependas de ellos".

El galeno, que emigró a Estados Unidos por el acoso del régimen, denunció en una publicación en Twitter la falta de medicamentos en la isla, y aseguró que el embargo no impide el envío de medicinas.

"La dictadura es la que bloquea su entrada, te necesita pobre y enfermo para que dependan de ellos. Mientras tanto abajo el comunismo, salud para mis pacientes y libertad para mi patria", escribió.

Figueredo Izaguirre mostró un cargamento de medicinas que deberá enviar para la isla a fin de ayudar a sus hijos y algunos de sus antiguos pacientes.

"Mis hijos no pidieron nacer en dictadura. Ellos están allí en contra de su voluntad. Deberían estar aquí donde hay futuro, donde la salud se prioriza, donde el que no tiene es porque es vago y no trabaja, donde están sus padres exiliados por reclamar esto mismo que ahora puedo enviarles, medicinas no sólo para ellos sino para todos mis pacientes", expresó.

La víspera posteó el mensaje de una embarazada cubana en el que esta describía las pésimas condiciones del hospital materno de Santa Clara, donde las pacientes se contagian de sarna por falta de higiene y de productos para combatir esa enfermedad.

El galeno cuestionó entonces a algunos voceros oficialistas sobre las prioridades de la inversión en el país.

"El Necio y Con Filo Quba díganme algo de esto? Van a destinar todo lo del tabaco en este hospital? O en seguirle pagando a ustedes para que entretengan los ignorantes acéfalos que los siguen?", preguntó.

Ahora el activista, quien fue inhabilitado en la isla por sus ideas políticas, trabaja en una clínica en Estados Unidos y está estudiando para poder ejercer como médico en el país que lo acogió tras varios meses de acoso del régimen de La Habana.