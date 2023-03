Alexander Delgado felicita a Beatriz Luengo y Yotuel Romero por el documental sobre "Patria y Vida"

Tras el estreno del documental Patria y Vida. The power of music, muchos son los espectadores y artistas que han elogiado la producción, y uno de los que no perdió la oportunidad de felicitar a Beatriz Luengo y Yotuel Romero fue el cantante Alexander Delgado.

El integrante de Gente de Zona, cantante de “Patria y Vida”, publicó en su perfil de Instagram fotos durante la premier del documental en el Miami Film Festival 2023, en una de ellas junto a Yotuel.

“Anoche tuve el honor y la oportunidad de ver este documental Patria y Vida. The power of music y sólo me queda felicitar a Beatriz Luengo y Yotuel Romero por su gran trabajo. ¡Se los recomiendo!”, escribió el artista en el post.

Sin embargo, su mensaje no quedó allí: “También les digo que la lucha no termina ¡esto sigue! ¡Libertad para Maikel y todos los presos políticos! ¡Viva nuestra Cuba libre! ¡Patria y Vida!”.

En los comentarios la actriz y cantante española le respondió: “¡Patria y Vida hermano. Gracias por la confianza”.

A través de Instagram, Luengo agradeció a todos los que estuvieron presentes en el estreno, entre ellos a los artistas cubanos Gloria y Emilio Estefan, los integrantes de Gente de Zona, Camila Cabello, el activista Eliécer Ávila y otras personalidades.

El estreno del documental en este festival de cine fue un rotundo sold out, y aunque añadieron una segunda fecha en el programa para su presentación, las entradas se agotaron en pocas horas.

Beatriz Luengo también anunció que la producción también se presentará el próximo 14 de marzo en el Festival de Málaga.

Patria y Vida. The power of music, como su título lo indica, es un documental que narra el poder de una canción y todo lo que ha significado para los cubanos que dentro y fuera de la isla que exigen libertad.

El pasado febrero, Yotuel también compartió que el documental ya estaba en Cuba y añadió que estuvieran atentos al paquete semanal.

