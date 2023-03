Díaz-Canel: "Entre todos tenemos que echar a andar el país"

El gobernante Miguel Díaz-Canel reiteró sus promesas de prosperidad en la isla y su llamado a los cubanos a "echar a andar el país".

"Estamos defendiendo un sistema de actores económicos, donde cada uno se complemente y todos podamos echar a andar el país, para que este país crezca, para que este país produzca, que tenga que importar menos y tengamos más ofertas de bienes y servicios de calidad a la población", afirmó en la ciudad de Santa Clara.

El mandatario realiza varios recorridos junto a otros "candidatos a diputados" por Santa Clara, con vista a las elecciones generales que se celebrarán a finales de marzo.

En cada discurso ha intentado imprimir ánimos a una población, cada vez más apática y crítica de los problemas del país y de su clase dirigente, cuyas promesas son cada vez más difíciles de creer.

Si bien en noviembre del pasado año Díaz-Canel prometió que 2023 sería un mejor año, a partir de que todo el mundo trabaje "intensamente", un mes después reconoció que en Cuba "no hay alimentos, ni ganado, ni pescado".

El problema es que tenemos tres leyes: tenemos una Ley de Soberanía Alimentaria, y no hay alimentos; vamos a aprobar una Ley de Fomento Ganadero, y no hay ganado; y tenemos una Ley de Pesca, y no hay pescado, admitió el mandatario, con lo que puso en evidencia uno de los problemas cardinales de la economía del país: su ineficaz sistema de producción.

Hace apenas seis días prometió "tiempos mejores" durante un recorrido por la provincia de Villa Clara, donde visitó el hotel Villa La Granjita y la fábrica de silla de ruedas, cuya producción estaba detenida desde hace cuatro años por falta de materias primas.

Los candidatos a la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) realizan varios recorridos por los territorios que los eligieron previo a las elecciones generales del 26 de marzo.