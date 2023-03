El Papa califica al régimen de Nicaragua de dictadura grosera de tipo comunista o hitleriana

El Papa Francisco calificó al régimen de Daniel Ortega, gobernante de Nicaragua, de "dictadura grosera" de tipo comunista o hitleriana, luego de que el gobierno de ese país condenara a un obispo nicaragüense a 26 años de prisión.

"Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige [Daniel Ortega]. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio", expresó Francisco al portal argentino Infobae en una entrevista ofrecida desde la Ciudad del Vaticano, a propósito del décimo aniversario de su papado.

El Sumo Pontífice de la Iglesia Católica consideró que la idea de Ortega de que “los obispos, los curas, los papas, son una mafia" es una concepción retrógrada.

"Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas… Son un tipo de dictaduras groseras. O, para usar una distinción linda de Argentina, guarangas", exclamó.

El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, crítico del régimen de Ortega y obispo de la Diócesis de Matagalpa, fue condenado a 26 años y cuatro meses de prisión, tras ser declarado culpable por delitos considerados "traición a la patria".

Al eclesiástico se le condenó bajo los cargos de conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones agravadas y desacato a las autoridades.

El obispo de Matagalpa se encontraba detenido por las autoridades desde el 19 de agosto de 2022 en arresto domiciliario tras negarse a subir al avión junto a otros 222 presos políticos que fueron deportados a Estados Unidos.

Los deportados fueron declarados traidores a la patria, sancionados por delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre del servicio del Estado de Nicaragua, "quedando suspensos sus derechos ciudadanos de forma perpetua”, dijo el juez Octavio Rothschuh.

En una operación similar, el régimen de Daniel Ortega despojó a 94 personas de la nacionalidad nicaragüense, entre ellas, los escritores Sergio Ramírez, Premio Cervantes (2017) y Gioconda Belli, quienes son residentes en el exterior.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó que el gobernante Daniel Ortega y la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, están cometiendo violaciones generalizadas de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad contra civiles motivados por razones políticas.

Tras la condena, el régimen cubano salió en defensa de Nicaragua y consideró que se trataba de "mecanismos de la ONU para manipular situación interna en Nicaragua, desestabilizar su gobierno y dañar su imagen".