¿Cómo es la vida en México? Cubanos dicen que hay «comida en todos lados»

Dos cubanos residentes en México respondieron en un video publicado en Facebook por la página «Cuba Sin Filtro» las preguntas de sus seguidores sobre cómo es la vida en ese país, y su testimonio resume en pocas palabras lo que miles de migrantes de la isla han descubierto al cruzar la frontera: abundancia, precios accesibles y trabajo.

«En todas las esquinas aquí en México hay comida, caballero. Hay comida», afirma uno de los protagonistas del video, que acumula más de 114,000 reproducciones y más de 5,300 reacciones.

Según el testimonio, trabajando de lunes a sábado es posible ganar entre 1,500 y 2,000 pesos mexicanos semanales, una cifra que coincide con el salario mínimo general vigente en México, fijado en 278.80 pesos diarios por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

En materia de alimentación, los cubanos del video aseguran que con 500 pesos una persona sola puede abastecerse de comida entre 10 y 15 días.

Uno de los contrastes más llamativos que ofrecen es el del precio del cartón de huevos: «Tú sabes que en Cuba un cartón de huevo te cuesta como 20 americanos, 20 dólares. Aquí un cartón de huevo lo que te cuesta son 99 pesos, una tarda 100 pesos».

Esa diferencia refleja la crisis de abastecimiento que vive la isla, donde productos básicos como los huevos se han convertido en artículos de lujo inalcanzables para la mayoría de la población con salarios que rondan los 100 y 200 dólares mensuales.

El video también elogia la cultura laboral mexicana: «No he visto en el mundo entero una persona que trabaje más que es un mexicano. Yo no lo he visto. Son los que más trabajan en el mundo entero», dice uno de los cubanos, quien asegura haber pasado antes por Rusia y Nicaragua.

La conclusión del testimonio es directa: «México está mejor que Cuba, eso lo sabe el mundo entero, no nosotros solo».

Este tipo de relatos se ha vuelto frecuente entre la comunidad cubana en México. Una cubana identificada como Niuris, con un año viviendo en el país, contó que hace su compra quincenal en Soriana con 1,000 pesos y gana 2,000 pesos semanales. «En Cuba no tenía leche, aquí sí. Hay que saber elegir bien», declaró.

Otro cubano llegó a describirse como «millonario» en México por poder desayunar café con leche todos los días, algo que en la isla resulta imposible para la mayoría.

Estos testimonios surgen en un contexto de creciente presencia cubana en México, impulsada en parte por las deportaciones desde Estados Unidos. ICE aumentó las detenciones de migrantes cubanos un 463% entre octubre de 2024 y enero de 2026, y aproximadamente 6,000 cubanos han sido enviados a México bajo un acuerdo informal entre ambos gobiernos.

La situación no es sencilla para todos: miles de cubanos permanecen varados en Tapachula, Chiapas, sin solución migratoria, y cerca de 3,000 estaban en situación de calle en Villahermosa, Tabasco, en abril pasado.

Aun así, quienes logran establecerse coinciden en que las condiciones materiales en México son incomparablemente superiores a las de Cuba. Exuan Guzmán, un cubano de Villa Clara deportado desde Estados Unidos que mostró su apartamento en Ciudad de México, lo resumió así: «El cubano es resiliente y a donde quiera que llega la hace».